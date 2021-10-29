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台股跌破萬七、早盤一度跌百點　電動車、元宇宙概念股旺

▲台北股市29日震盪走低，開盤漲16.41點，加權股價指數以17058.04點開出，早盤一度跌100多點，失守萬七。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市29日震盪走低，開盤漲16.41點，加權股價指數以17058.04點開出，早盤一度跌100多點，失守萬七。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-10-29 09:55:19

美債殖利率擺脫疲軟的數據，激勵金融股走揚，也帶動美股四大指數昨（28）日走揚，但今（29）日台北股市震盪走低，開盤漲16.41點，加權股價指數以17058.04點開出，早盤一度跌100多點，失守萬七。權值股台積電早盤跌4元，跌幅0.6%，來到591元。聯電、聯發科則跌2%。

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美股道瓊指數28日上漲239.79點，或0.68%，收35,730.48點；那斯達克指數上漲212.28點，或1.39%，收15,448.12點；標普500指數上漲44.74點，或0.98%，收4,596.42點；費城半導體指數上漲78.5 點，或2.34%，收3,438.8點。

美股走揚，亞股今日卻多走跌，日、韓、港股早盤分別跌0.7%、0.6%與0.5%，陸股則小漲。而台北股市開盤漲16.41點，加權股價指數以17058.04點開出，早盤一度跌100多點，失守萬七，來到16920點附近。

權值股台積電早盤跌4元，跌幅0.6%，來到591元。聯電跌2%，來到58.4元。聯發科也跌2%，來到918元。鴻海也相對弱勢，跌幅1%，來到107元。部分電動車概念股強勢，如美琪瑪、淳紳飆漲停，康普、聚和漲8%。另外，臉書改名Meta，元宇宙概念股也紅通通，鈺創、威盛、位速漲5到8%，驊訊、揚明光、光磊、宏達電漲3到4%多。

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