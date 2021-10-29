蕭敬騰自稱「中國觀眾」 館長轟：第一桶金台灣給你的
蕭敬騰（老蕭）受邀演唱北京冬季奧運頒獎曲，日前在微博貼出為北京冬奧倒數的影片，一句「做為中國觀眾」引發兩岸敏感神經，少數網友緩頰，大部分台灣網友狂酸，網紅館長（陳之漢）就痛罵：「我真的看不起！」
娛樂中心／綜合報導
2021-10-29 11:00:01｜2021-10-29 11:19:36
老蕭在影片中說：「嗨大家好我是蕭敬騰，我最想看的冬奧項目是短道速滑，做為中國觀眾，我想說『加油！交給我們吧！』中國觀眾會為全世界各國參賽運動員加油，致敬每一份拚搏。北京冬奧，我們一起向未來。」
館長日前開直播，談到蕭敬騰以「中國觀眾」自居，稱自己對藝人去中國大陸賺錢沒意見，但蕭敬騰當年靠台灣歌唱選秀節目走紅，「你第一桶金是台灣人給你的」，現在卻高調親中，如祝賀大陸國慶卻在中華民國國慶日噤聲，讓他忍不住怒批：「我就看不起、不喜歡老蕭這個人！」直言他彷彿變一個人。
不少台灣網友跑到蕭敬騰臉書大酸，「跪舔太嚴重了，還記得10/10是自己國家的生日嗎」、「還好從小時候就不喜歡你」、「原本非常喜歡你的，退追蹤了，真的讓人失望」，有人聲援：「言論自由不行嗎」、「不用為難一個藝人，他既左右不了內政，也動搖不了國本」、「責任在政府，人人豐衣足食誰想離鄉背井賺錢」！
對於老蕭的「中國觀眾」說、館長嗆聲，《NOWnews今日新聞》詢問經紀公司喜鵲娛樂，對方均不願多做回應。（編輯：楊穎軒）