巷仔內／中二立委補選　林靜儀的高知名度是雙面刃

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由於藍營顏家的關係，外界一直將中二選區和海線劃上等號，其實中二僅龍井靠海。其他4區依陳柏惟說法「走國三過了休息站、或是坐高鐵出站，都是我的選區」。2012年立委補選，陳世凱打下民進黨在此最漂亮一仗，以1,138票些微差距敗給顏寬恒。中二選區因交通建設、接近舊台中市等利多，9年來新增近2萬3千人口，尤以烏日7千人最多。青銀共處、老舊並存的人口結構，當地選民習慣且期待改變，成為2年前陳柏惟空降勝選的利基。
然而中二畢竟是都會邊陲，保守勢力不可小覷，選民一方面認同陳柏惟的幹勁，又對他口無遮攔極為反感，林靜儀雖在罷免期間出面消毒，指「罷免制度不是喜不喜歡的問題，不然我選金城武就好了」，理性訴求的效果仍有限。
儘管綠營鎖定顏家背景攻擊，指其出身黑道、貪污連連，但陳柏惟為了母語質詢對國防部長邱國正厲聲斥責，已重傷年長選民的心，加上接連被挖出的黑歷史，相對於顏家兄妹總是笑臉迎人、腰彎得低，好感度全然翻轉。
林靜儀和陳柏惟同樣具備高知名度、理路清晰、言詞犀利、勇於挑戰傳統的特質，得知她可能披掛上陣，同是民進黨前不分區立委的余宛如，形容林靜儀「很聰明、邏輯很好、反應很快、熱情、一天抵三天的努力跟拼命，期待她再次成為國會女戰神！」
目前擔任中山附醫國際醫療中心主任的林靜儀，曾任民進黨婦女部主任，長期關心弱勢、培育人才，不僅斜槓當作家，還坦然面對傷痛，暢談失婚後心境，這些「能幹強悍勇敢做自己」的都會新女性特質，在鄉間遠不如長期耕耘的議員陳世凱、張家銨吃香，加上大力支持同婚法案，在仍夾帶些「土性」的中二區，恐將成為雙面刃。
才浮出檯面2天，網路已出現所謂「林靜儀10大金句」，嘲笑她是「比陳柏惟更誇張的人」，這些舖天蓋地又淺顯易懂的網路攻擊，團隊有25名年輕人的陳柏惟擋不住，同溫層厚、缺乏自己班底的林靜儀，又該如何面對？
支持者點出，與其遷戶口匆匆上陣，林靜儀更適合實際居住的中六選區（舊台中市南區），且中六現任立委黃國書已宣佈不再連任，正好為民進黨延續服務。然而被黃國書長期經營成綠營鐵板的中六，已成黨內爭搶的大餅，毫無人選空降的空間。
中二補選一局，民進黨從罷免剛定案時的「人人有意願」，到如今「尊重黨主席決定」，背後難擺脫派系盤算，此時的林靜儀將豪氣上馬還是負重前行，考驗著蔡英文的治軍能力。