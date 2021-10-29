為何牛肉湯麵「沒半點肉卻漲價」？殘酷理由曝：老闆說的
受到天候和疫情影響，不少地方缺工又缺船，導致全球必須面對物價上漲的問題，也讓民眾和許多店家苦不堪言。不過，就有網友納悶詢問「牛肉湯麵價格隨牛肉麵暴漲的八卦？」指出牛肉麵因進口牛肉價格攀升而漲價，但沒有半點肉的牛肉湯麵也跟著漲，讓他好奇背後原因，隨即引來行家解答。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 11:41:26
原PO於PTT八卦板上發文，指出牛肉麵因進口牛肉進貨成本暴漲，現在蠻難找到170元以下的牛肉麵，但他不解表示「可是牛肉湯麵也跟著同樣的漲幅在賣，完全不能理解，一堆店的牛肉湯麵漲到比餛飩麵還貴，裡面卻沒有半點肉，這是哪門子的邏輯？」
貼文一出，便引來眾人熱議，「找理由漲吧」、「不爽不要吃」、「台北物價真的貴」、「拿滷包+豆瓣回家自己搞一鍋啦」、「牛肉麵真的漲很多，乾脆不吃了」、「牛肉湯麵倒是真的漲的很誇張，70塊一碗」、「因為他要你點牛肉麵」、「板橋、南港明明就有百元不到的牛肉麵」。
其中就有人點出漲價關鍵，直言「因為進口牛肉骨頭也漲價了阿」、「進口帶骨牛肉，牛骨熬湯啊」、「湯也是要熬的」、「你以為牛肉湯是泡粉的嗎」，甚至有網友分享「跟麵館老闆聊過，牛肉湯麵超好賺，牛肉麵放太多肉其實利潤不高」。
據了解，受到天候及新冠肺炎疫情影響，近期不僅是玉米、大豆等飼料價格攀升，美國牛物也因產地減產、運費調高等因素，讓今年美國牛物價指數年增17.6%，價格居高不下，逼得國內不少小吃店不得不漲價。（編輯：陳雅雲）