COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

22歲喜劇網紅猝逝留2歲愛女　淒慘童年曝光

▲Huey Haha驚傳於10月25日過世，留下僅2歲的女兒。（圖／翻攝Huey Haha IG）
▲Huey Haha驚傳於10月25日過世，留下僅2歲的女兒。（圖／翻攝Huey Haha IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-29 12:23:00

22歲美國喜劇網紅Huey Haha，驚傳已經於25日過世，留下僅2歲的女兒，噩耗震驚各界，而他去世後，他的朋友在募資平台上發起募款，這筆錢將用來支付Huey Haha的喪葬費。此外，讓人意外的是，與Huey Haha給人逗趣的形象不同，他竟然有著淒慘的童年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Huey Haha是越南混血兒，以拍攝1分鐘內的情境短片走紅，影片題材靈感來自生活，且Huey Haha都會親自演出，因此迅速累積不少忠實粉絲。其中一支他在Youtube的影片「When you try and fight the wrong guy」，影片只有短短33秒，點擊量卻高達2705萬次，可見其人氣。此外，據外媒報導，Huey Haha的死因尚未公開。

▲Huey Haha於10月25日過世，留下僅2歲的女兒。（圖／翻攝Huey Haha IG）
▲Huey Haha的過世噩耗，令外界震驚。（圖／翻攝Huey Haha IG）
與Huey Haha總是帶給人們歡笑不同，其實他的童年經歷極為悲慘，他曾提到媽媽的男友在他10歲時常常對他施暴、虐打，13歲時進入寄養家庭，卻因為吸食大麻被開除。

▲Huey Haha於10月25日過世，留下僅2歲的女兒。（圖／翻攝Huey Haha IG）
▲Huey Haha有著悲慘童年。（圖／翻攝Huey Haha IG）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀