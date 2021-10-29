22歲喜劇網紅猝逝留2歲愛女　淒慘童年曝光

22歲美國喜劇網紅Huey Haha，驚傳已經於25日過世，留下僅2歲的女兒，噩耗震驚各界，而他去世後，他的朋友在募資平台上發起募款，這筆錢將用來支付Huey Haha的喪葬費。此外，讓人意外的是，與Huey Haha給人逗趣的形象不同，他竟然有著淒慘的童年。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-29 12:23:00
Huey Haha是越南混血兒，以拍攝1分鐘內的情境短片走紅，影片題材靈感來自生活，且Huey Haha都會親自演出，因此迅速累積不少忠實粉絲。其中一支他在Youtube的影片「When you try and fight the wrong guy」，影片只有短短33秒，點擊量卻高達2705萬次，可見其人氣。此外，據外媒報導，Huey Haha的死因尚未公開。
與Huey Haha總是帶給人們歡笑不同，其實他的童年經歷極為悲慘，他曾提到媽媽的男友在他10歲時常常對他施暴、虐打，13歲時進入寄養家庭，卻因為吸食大麻被開除。
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