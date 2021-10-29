萬聖節寓教於樂 葳格師生化身稀奇古怪巧克力嗨翻了

萬聖節是葳格國際學校節慶文化活動重頭戲。今年以「葳格巧克力冒險工廠 」為主軸，將外語課程融入節慶文化中，引領師生天馬行空發揮創意，化身稀奇古怪的行走巧克力，在旺卡的巧克力工廠展開探險行動，驚喜刺激讓師生嗨翻了。





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▲葳格小學部北屯區校長蕭國倉在萬聖節活動中不缺席，化身劇中人設，和師生們歡樂在一起。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.29)

這場「行走的巧克力」萬聖節活動，分別在葳格小學部北屯校區及西屯校區同步進行。北屯校區校長蕭國倉表示，葳格重視學生國際文化學習、品格教育，在堅實的雙語教學基礎下，除了課程上提升語言能力外，文化體驗也是培養良好英語能力與國際觀方式。





▲葳格北屯區小學部歡慶萬聖節，師生發揮創意，變裝成行走巧克力。（圖／記者金武鳳攝，2021.10

西屯區校長過修齊表示，以萬聖節活動為例，老師們利用課堂教學進行一系列活動，包括從英文文學朗讀、Charlie and the Chocolate Factory故事朗讀、故事人物賞析與線上猜猜我是誰？等主題教學外，更帶領學生實地參訪，了解如何將可可果莢加工製成巧克力。此外，外師團隊改編經典電影「巧克力冒險工廠」的英文話劇，稀奇古怪的「威利·旺卡」向幸運孩子打開糖果工廠大門，五彩繽紛，簡直令學生瘋狂。





▲葳格小學部西屯校區今天也歡度萬聖節，師生發揮巧思變裝，校園歡樂滾滾。（圖／葳格提供）

最吸睛的是現場師生大秀創意，裝扮爭奇鬥艷。過修齊校長表示，因應疫情，今年變裝秀改採「線上走秀 實體投票」，由學生大秀創意，錄製走秀影片，公開由全校師生票選。從走秀影片中，讓人見識學生不只服裝、道具、場景一次到位，演技更是維妙維肖，只能說「每個孩子都太傑出，不知如何投下手中一票」。





▲葳格小學部西屯校區今天很萬聖節，師生變裝爭奇鬥艷，還舉辦線上走線，寓教於樂，教學方式更活潑。（圖／葳格提供）

蕭國倉校長也表示，萬聖節活動讓孩子在葳格的外語學習中，結合了節慶文化、生態探究、電影賞析等等多元知識探索。在葳格，萬聖節不只是單純慶祝，更巧妙的將外語課程融入節慶文化中，為孩子開啟遼闊世界觀，也啟發孩子對生活及未來的感受力與同理心，機會教育小學階段的孩子，培養良好的生活習慣和道德品格。









