特斯拉售價腰斬！7車主怒求償「1091萬」 判決出爐
美國知名電動車廠商特斯拉，兩年前在台突然宣佈大降價，車款降幅最大達332萬，售價根本是「腰斬」，有7名車主氣不過，告上法院，要求特斯拉返還中間價差共1091萬；結果士林地院一審宣判車主敗訴，主因是車商內部降價的郵件，是在七名車主簽約前，售價業者都公布在官網，沒有隱瞞。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 11:55:34
車主們認為，他們購買的特斯拉系列，分別的購買價格從361萬到530萬不等，簽約日期落在從2018年7月到2019年1月間，然後特斯拉公司在簽約時，並未揭露即將調整售價的消息，此舉影響消費者權益資訊，違反消費者保護法，屬於從事不公平交易行為，7名車主要求特斯拉返還中間價差共1091萬。
對此，特斯拉公司主張，汽車的售價都有明顯揭露在官方網站，價格部分並沒有隱瞞消費者；調降售價部分，是直到2019年2月才開始考量，全當時正處於研議階段，自然沒有揭露的義務。
士林地院民庭日前審結，判特斯拉免賠，判決書指出，特斯拉公司內部確實有提到為有效的管控營業成本，關閉實體店改為線上銷售，且在英國、美國、大陸等地進行調降售，不過，在2019年2月仍是研商調整售價階段，7人簽約時並未確定是否實行調整，因此，特斯拉公司並無義務揭露任何研議中、未確認與公告的優惠方案，或是價格變動資訊，駁回7名車主的請求。
另外，根據《TVBS》報導，車主委任律師鄭丹逢表示，根據判決結果，2月前就購車是不在這個保護的範圍之內，但事實上我們有一位車主，她是在108年的2月才交車的，這個部分，法院並沒有真的兼顧到，且3月1日以前交車，可退換車，這也是行之有年政策；至於未來是否上訴，將和提告車主討論。（編輯：孫唯容）