別懷疑！甜點流行用喝的 肉桂捲、蓮花餅乾懶懶吃好幸福
肉桂捲也能用喝的？別懷疑，現在真的流行「喝的甜點」，除了女性最愛的超夯必吃肉桂捲，牛奶糖、蓮花餅乾和起司等可口幸福的甜點，通通發揮創意流體化，懶懶吃就很幸福！
記者蕭涵云/綜合報導
2021-10-29 13:22:36｜2021-10-29 13:24:52
Fika Fika Cafe創辦人陳志煌，曾奪下咖啡北歐盃烘焙大賽冠軍，攜手橙果設計創辦人蔣友柏，開設嶄新未來咖啡概念店「Ak.if」，把大受歡迎的肉桂捲、牛奶糖通通變成用喝的。「把咖啡融合菜的思維」，乍看是飲品，其實是用料理的方式來呈現！Ak.if推出喝的牛奶糖、喝的肉桂捲飲品，新鮮口感就像店內銀色的立體有機造型咖啡吧台，一樣前衛有趣，將在新光三越A8館1F快閃3個月，想嚐鮮的朋友可以去嘗試看看！
首創飾品店結合咖啡空間的「Café in VACANZA假期咖啡町」，落腳充滿懷舊風情的台北中山區赤峰街，實現女孩「邊喝邊逛」的愜意夢想，期間限定推出「比利時蓮花餅乾拿鐵」。
由內湖超夯REEDS coffee & bakery老闆親自研發調配，以招牌肉桂捲作為設計靈感，選用知名Lotus餅乾入飲品，於咖啡上層覆蓋如白雪般的漂浮鮮奶油，再撒上餅乾碎塊點綴，實現特殊風味拿鐵。
法國Kiri鮮奶油乳酪奶香濃郁，可說是韓國甜點界爆紅食材，也受到不少日本甜點大師愛用，現在竟然推出全球首發，只有台灣喝得到的限定飲料「Kiri起司奶茶」！選用有著豐厚香氣的乳酪搭配錫蘭紅茶，鹹甜口感交織茶香，還特別降低甜膩感，把糖量更符合台灣口味，現在全台全家便利商店都有販售，奶茶控絕對不可錯過！