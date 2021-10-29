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別懷疑！甜點流行用喝的　肉桂捲、蓮花餅乾懶懶吃好幸福

▲甜點流行用喝的？肉桂捲、蓮花餅乾、牛奶糖懶懶吃好幸福。（圖／翻攝自新光三越 台北信義新天地臉書、VACANZA、Kiri提供）
▲甜點流行用喝的？肉桂捲、蓮花餅乾、牛奶糖懶懶吃好幸福。（圖／翻攝自新光三越 台北信義新天地臉書、VACANZA、Kiri提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-10-29 13:22:36｜2021-10-29 13:24:52

肉桂捲也能用喝的？別懷疑，現在真的流行「喝的甜點」，除了女性最愛的超夯必吃肉桂捲，牛奶糖、蓮花餅乾和起司等可口幸福的甜點，通通發揮創意流體化，懶懶吃就很幸福！

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▲「Ak.if」推出喝的牛奶糖、喝的肉桂捲。（圖／翻攝自新光三越 台北信義新天地臉書）
▲「Ak.if」推出喝的牛奶糖、喝的肉桂捲。（圖／翻攝自新光三越 台北信義新天地臉書）
Fika Fika Cafe創辦人陳志煌，曾奪下咖啡北歐盃烘焙大賽冠軍，攜手橙果設計創辦人蔣友柏，開設嶄新未來咖啡概念店「Ak.if」，把大受歡迎的肉桂捲、牛奶糖通通變成用喝的。「把咖啡融合菜的思維」，乍看是飲品，其實是用料理的方式來呈現！Ak.if推出喝的牛奶糖、喝的肉桂捲飲品，新鮮口感就像店內銀色的立體有機造型咖啡吧台，一樣前衛有趣，將在新光三越A8館1F快閃3個月，想嚐鮮的朋友可以去嘗試看看！

▲Ak.if店內最醒目的就是銀色立體有機造型咖啡吧台，展現未來感。（圖／翻攝自Ak.if臉書）
▲Ak.if店內最醒目的就是銀色立體有機造型咖啡吧台，展現未來感。（圖／翻攝自Ak.if臉書）

▲Café in VACANZA假期咖啡町，期間限定的「比利時蓮花餅乾拿鐵」聯名飲品。（圖／VACANZA）
▲Café in VACANZA假期咖啡町，期間限定的「比利時蓮花餅乾拿鐵」聯名飲品。（圖／VACANZA）
首創飾品店結合咖啡空間的「Café in VACANZA假期咖啡町」，落腳充滿懷舊風情的台北中山區赤峰街，實現女孩「邊喝邊逛」的愜意夢想，期間限定推出「比利時蓮花餅乾拿鐵」。

▲Café in VACANZA假期咖啡町充滿懷舊氣息，攜手天母超夯REEDS coffee bakery打造特殊餐點。（圖／VACANZA）
▲Café in VACANZA假期咖啡町充滿懷舊氣息，攜手天母超夯REEDS coffee bakery打造特殊餐點。（圖／VACANZA）
由內湖超夯REEDS coffee & bakery老闆親自研發調配，以招牌肉桂捲作為設計靈感，選用知名Lotus餅乾入飲品，於咖啡上層覆蓋如白雪般的漂浮鮮奶油，再撒上餅乾碎塊點綴，實現特殊風味拿鐵。

▲Kiri起司奶茶還可加入布丁，自創起司布蕾口味。（圖／Kiri）
▲Kiri起司奶茶還可加入布丁，自創起司布蕾口味。（圖／Kiri）
法國Kiri鮮奶油乳酪奶香濃郁，可說是韓國甜點界爆紅食材，也受到不少日本甜點大師愛用，現在竟然推出全球首發，只有台灣喝得到的限定飲料「Kiri起司奶茶」！選用有著豐厚香氣的乳酪搭配錫蘭紅茶，鹹甜口感交織茶香，還特別降低甜膩感，把糖量更符合台灣口味，現在全台全家便利商店都有販售，奶茶控絕對不可錯過！

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