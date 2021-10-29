何時開放第2劑BNT？陳時中回應了

今（29）晨第10批BNT疫苗運抵桃園機場，該批共有91.03萬劑BNT，讓台灣BNT疫苗到貨量一舉突破700萬劑，不過，目前指揮中心尚未開放民眾接種第2劑BNT疫苗，但是中央資料卻顯示，有147人已經接種過第2劑BNT，民眾也好奇何時能開放第2劑BNT接種；對此，流行疫情指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥都做出回應。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 12:28:20
指揮中心資料顯示，部分第1到3類和第七類對象共147人，已經接種第2劑BNT疫苗，根據《蘋果新聞網》報導，指揮中心發言人莊人祥說明，推測是某些民眾曾在國外接種第一劑BNT，回國後將接種紀錄告知醫療院所，才以第2劑登記，但不排除是純粹輸入資料錯誤，需要一筆筆詳查。
指揮官陳時中在立院受訪時也表示，知道該事件，「相信那個數目很少，都是專案出國這一類的。」
至於何時有機會正式開放第二劑BNT疫苗？陳時中說，有希望在第13輪開放施打，因為一般都是隔4週以上，目前還在規劃中。（編輯： 孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。