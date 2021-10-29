美將領：軍武研發受制官僚　難如中國速度驚人

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海頓今天在國防作家小組（Defense Writers Group）圓桌會議告訴媒體：「稱中國為步步進逼的威脅洽當形容，因為中國進展速度驚人。我們如不採取行動改變現狀，中國進展的速度和目前的軌跡將超俄趕美，這是一定的，所以我認為我們必須有所作為。」
海頓還說：「這不僅攸關美國，而是美國和我們的盟友，因為這是真正會改變情勢的事情。如果單靠美國，5年內就會出問題，但如果我們的盟友也挺身而出，我們仍可高枕無憂好一段時間。」
一週前美國極音速武器測試失敗，而美中關係因台灣問題依舊緊張。海頓重申頂頭上司、參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）所提美方擔憂。米利對近日報導中國測試極音速武器一事感到憂心，還將之類比為冷戰期間蘇聯成功發射人類第一顆人造衛星「史普尼克」（Sputnik）、搶得太空競賽先機的危機時刻。
海頓不願詳細說明美方對中國今夏測試極音速飛彈的掌握程度，僅證實確有測試一事，且「令人相當憂心」。中方否認外媒近期所揭內容，稱只是例行的航天器（太空飛行器）試驗。
不過海頓也清楚表明，俄羅斯是美國目前最迫在眉睫的威脅，因為俄國部署逾1500枚核子武器，中國核武數量僅約俄國的20%左右。
海頓指出，中國正在打造的極音速與核子武器與台灣關聯不大，主要是「衝著美國而來」。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1101029