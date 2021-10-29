詹雅雯患病後怕出門！拖病體5度攻蛋 「確定12月唱」
詹雅雯3月時宣布罹患帕金森氏症，且左腦中度萎縮，先前還傳出掛急診，身體狀況一直都是外界關注的焦點。而她終於在近期拿到台北小巨蛋的檔期，並於今（29）日宣布將在12月25日開唱。如今要開唱了，外界不免擔心她體力是否能負荷，詹雅雯表示：「體力上請大家不用擔心，非常開心有再一次的機會能唱歌給大家聽，演唱會上會用百分百的力量唱好每一首歌，享受在舞台的時光。」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-29 13:45:33
談到本次演唱會的名稱「一起逃開吧」，詹雅雯透露，「一起」這個詞，是從自身現階段的體會出發，原來身體的病痛往往被心靈的恐懼給困住，她豁然明白了許多事情，對於每個身體的病痛都是在提醒心靈可以更鬆綁，而這個收穫讓她迫不及待想要趕緊跟歌迷分享，「我們就一起逃開那些糾結吧，責任與壓力轉化成獨立與放心，我們要相信人人都有能力扛起自己的人生，不要把別人的功課當作自己的功課。」
詹雅雯也透露這半年來，發現在舞台外的自己比較軟弱，一直都會胡思亂想、會擔心家人和朋友對自己的關心，也曾害怕出門。每次出外錄影即使身體還是會有狀況，但愛唱歌想跟大家傳達的她，心念卻越來越強，這也是為何要辦這一場演唱會的原因。詹雅雯說：「這次開唱不是為了要告別，而希望讓自己可以重新開始，也把本次開唱當作是自己的初登場，希望跟我一樣遇到挫折的人不要放棄，憂鬱是一時的，找到熱愛的那個自己才是最幸福的！」