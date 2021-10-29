中國作風強硬　美前官員：華府應關注台灣議題

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史坦伯格在會中表示，在中共總書記習近平的個人強勢領導下，北京當前政策著重發揚民族主義與民族復興，為此加強對社會的控制，也與西方民主價值產生意識形態之爭。
他認為，在這種狀況下，很難直線預測中國未來的方向，但全球確實對中國的強硬態度產生反彈。
對於中共當局不放棄統一台灣的目標，史坦伯格則表示，台灣在政治、經濟上的表現，令世人稱羨，也堅定處理敏感議題，美國應關心此事。
麥艾文則在視訊演說時表示，他認為美中未來將走向又競爭又合作的關係，雖然彼此國內政治會影響雙方關係動態，但不會是最重要的驅動因素；而美中競爭或對抗的動態，則會反映在亞洲與台灣議題上。
他指出，中國現在越來越遠離西方民主與資本主義，因此美中之間若未妥善處理任何危機，將會產生可怕風險；而亞太的安全危機也會影響各國態度，例如日本、澳洲近期具體展現態度等。
麥艾文指出，美中正在戰略十字路口，台灣議題是重心，雙方如何與台灣互動會產生極大的影響，各國也會觀察美國如何處理台灣議題，這會產生戰略影響。
對於美國總統拜登（Joe Biden）將與習近平舉行視訊會晤一事，麥艾文認為，習近平在視訊過程中會討論到中美關係穩定性。
他說，習近平目前面臨北京冬奧以及中共20大等國內重大議程，因此當務之急是維穩。
麥艾文說，習近平了解中美要建立信賴很難，但至少要降低彼此不信任，避免任何危機。（編輯：周慧盈）1101029