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中國作風強硬　美前官員：華府應關注台灣議題

▲中國的強硬作風引發全球情勢變化，有美國官員認為，華府更應關注台灣議題。美台示意圖。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）
▲中國的強硬作風引發全球情勢變化，有美國官員認為，華府更應關注台灣議題。美台示意圖。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）

中央社

2021-10-29 13:58:51

（中央社記者繆宗翰台北29日電）陸委會上午舉辦國際研討會，邀請時任美國歐巴馬政府副國務卿與白宮國安會亞洲事務資深主任發表演講。兩人均提到，中國的強硬作風引發全球情勢變化，美國更應關注台灣議題。

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大陸委員會上午舉行「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會，邀請曾在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）時代擔任副國務卿的雪城大學講座教授史坦伯格（James Steinberg），以及時任白宮國安會亞洲事務資深主任、現職美國喬治城大學教授的麥艾文（Evan Medeiros）發表視訊演講。

史坦伯格在會中表示，在中共總書記習近平的個人強勢領導下，北京當前政策著重發揚民族主義與民族復興，為此加強對社會的控制，也與西方民主價值產生意識形態之爭。

他認為，在這種狀況下，很難直線預測中國未來的方向，但全球確實對中國的強硬態度產生反彈。

對於中共當局不放棄統一台灣的目標，史坦伯格則表示，台灣在政治、經濟上的表現，令世人稱羨，也堅定處理敏感議題，美國應關心此事。

麥艾文則在視訊演說時表示，他認為美中未來將走向又競爭又合作的關係，雖然彼此國內政治會影響雙方關係動態，但不會是最重要的驅動因素；而美中競爭或對抗的動態，則會反映在亞洲與台灣議題上。

他指出，中國現在越來越遠離西方民主與資本主義，因此美中之間若未妥善處理任何危機，將會產生可怕風險；而亞太的安全危機也會影響各國態度，例如日本、澳洲近期具體展現態度等。

麥艾文指出，美中正在戰略十字路口，台灣議題是重心，雙方如何與台灣互動會產生極大的影響，各國也會觀察美國如何處理台灣議題，這會產生戰略影響。

對於美國總統拜登（Joe Biden）將與習近平舉行視訊會晤一事，麥艾文認為，習近平在視訊過程中會討論到中美關係穩定性。

他說，習近平目前面臨北京冬奧以及中共20大等國內重大議程，因此當務之急是維穩。

麥艾文說，習近平了解中美要建立信賴很難，但至少要降低彼此不信任，避免任何危機。（編輯：周慧盈）1101029

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