批朱立倫核四態度不一 蘇貞昌：重啟核四根本是騙人的
行政院長蘇貞昌今（29）日表示，所謂重啟核四根本是騙人的，國民黨主席朱立倫擔任新北市長時，多次公開反對，現在卻前言不對後語，國民黨當年花了15年、3000億元蓋核四廠沒有蓋成，核一號機沒完成、核二號機沒有開始，執照現在也過期了，燃料棒也送回美國，要怎麼重啟？說要封存的是前總統馬英九，喊重啟的也是他，「政黨可以競爭，但不能騙人」。
記者余祥／台北報導
2021-10-29 13:08:14
蘇貞昌今日赴立法院備詢，被問及年底的重啟核四公投，蘇貞昌說，他將會到各地說明，他自己更可以說是親身見證者，因為核三廠在屏東，他當過縣長，核一、二和四廠在新北，他當過台北縣長。所謂的重啟核四根本是騙人的，國民黨當年花了15年、3千億元蓋核四根本沒蓋成，核一號機沒完成，核二號機根本沒開始，把零件湊來湊去變成拼裝車，現在執照過期，生產商也不生產，燃料棒送回美國，要怎麼重啟？
蘇貞昌說，朱立倫擔任新北市長時，多次公開大力反對重啟核四，現在前言不對後語，這樣做政治鬥爭很不好，更不要說若核電廠發生事故，北部人口超過千萬，台灣就去掉一半。
蘇貞昌希望國人了解：重啟核四根本是騙人的，政府絕對負責任，要能源轉型、綠能發電，太陽能和風力發電越來越成長，不要再去弄騙人的重啟核四。