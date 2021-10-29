絕美「唇⿊」飲品、超人氣美食　高雄初登場

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CHLIV的創辦⼈Chris從2011年開始接觸咖啡，在2016年獲頒東京世界拉花公開賽冠軍，2019年Chris於九份開設創始店「CHLIV Jiufen」，此次⾼雄快閃活動特別訂製了Logo室外座椅，讓⼤家可以邊喝咖啡邊感受品牌的獨特魅⼒。除此之外還有活動限定的「唇⿊」飲品 Goldore Latte，更推出快閃限定周邊商品，刺繡貼紙及刺繡杯墊。
「多那之咖啡」2022年春節禮盒，將傳統春節「發財」、「金錢」意象結合，設計出一系列財運爆棚的春節商品，包含金流整盒、天生我財、不怕莓錢、行動金庫。「金流整盒」以新潮奢華風格呈現，商品由8顆「口袋滿滿留金酥」組成，在設計上還運用了四款國際貨幣與虛擬貨幣來呈現；「天生我財」取諧音期許獲得財神爺關照，商品內容有富豪種草莓牛軋糖、黑卡薄燒以及有錢人雪茄。春節四款禮盒民眾可在網路以及全省門市預購。
2020年底鬆獅大人從高雄市集出發，以「你的美食選物店」、「用美食消滅所有的不愉快」為初衷，將熱銷爆棚的濃芋獅球鬆獅球、乳酪爆爆鬆獅球從小小市集一路跨足到電商平台，更推出多款人氣零食，髒髒包牛軋糖、髒髒爆米花、髒髒包牛軋餅、鹹蛋黃蝴蝶碎餅等。其中，人氣必買的「鬆獅球」，每一顆都是手工精心製成，鬆軟綿密的戚風蛋糕，外層裹了滿滿肉鬆，中間真材實料的爆漿內餡，鹹鹹甜甜又富有香氣。為了滿足鬆粉的期望，10月30日在高雄新崛江開立首間實體門市，並推出三波開幕慶活動。