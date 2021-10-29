正式投入1218公投戰場！民眾黨將開「民主戰車」全台宣講
在罷免立委陳柏惟一案過關後，台灣接下來的首要政治攻防戰場，就是1218四項公投的投票。除了藍綠兩黨積極對壘外，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今（29）日由立委蔡壁如、邱臣遠、高虹安等人共同召開記者會，宣布正式投入公投的宣傳行列，將從11月12日至12月17日，為期35天，以「民主戰車」帶隊前進全台22縣市，啟動100場宣講活動。
記者丁上程／台北報導
2021-10-29 14:17:59
立委蔡壁如表示，公投第17案「核四重啟」、第20案「珍愛藻礁」是由民間團體提出，第18案「萊豬不要來」幾乎已是全民共識，一般民眾自然會有不同立場，但國、民兩黨用簡單的口號，要求大家全部打「X」或打「O」，形成兩極對立，如此對藍綠兩黨最有利，畢竟互相仇恨也互相需要，蔡英文總統說公投變成「黨同伐異的政治操作」，無疑是「打人喊救人」，民進黨硬要把多元的民意，通通抹成全部不同意，和民進黨訴求不同就是「中共同路人」，施以人身攻擊和編故事抹黑。
立委邱臣遠則強調，民進黨當年在黨外時期，憑藉一台簡單的「民主戰車」宣揚民主，遺憾的是，如今執政後卻走向完全相反的道路，民進黨開放萊豬進口、三接選址及高鐵等，都是黑箱決策，還把民意視為仇敵，還稱「公投是惡鬥」，把倡議公投的人，例如潘忠政老師、蘇偉碩醫師，通通打成中共同路人，認為在野黨阻礙國家發展，這些說法與當年的民進黨背道而馳，民進黨創黨大老在天之靈看了，恐怕都會感慨。
立委高虹安表示，公投是讓社會透過對話和討論，決定出最好的辦法，比起國民兩黨爭論是否開放萊豬進口，政府應具體說明進口肉品的檢驗方式、瘦肉精飼料的使用品項，以及是否於屠宰前先行停用一段時間等資訊，並使用現行中央「追溯追蹤管理資訊系統」產製QR code，提供下游業者及消費者參考。然而政府總是在灰色地帶做政策論述，在政府不重視人民健康與食品安全、管理模糊的前提下，民眾黨為了守護民眾的健康，只能對「反萊豬」投下同意票。