名家論壇》膝關節／嫁給香港的女兒《梅艷芳》

香港演藝圈向來是兩岸三地的指標，當時香港是整個華人圈對西方流行時尚文化的吸收反芻最快。香港藝人的團結程度，更一直被傳為佳話。





我是廣告 請繼續往下閱讀

97年之前的香港與台灣影視圈關係密切，97年之後的政治氛圍丕變，藝人已經很難維持自己的演藝才能尊嚴。而這之中，已故傳奇巨星梅艷芳則屬於這浪頭上的風雲人物，她代表一個時代的興起，從歌曲表達獨立叛逆女權，到影視作品的高度成就，甚至進而關懷社會運動，加上她熱愛提攜後進，圈內好人緣不斷，可惜感情這條路不順遂，最後患癌過世前，堅持在舞台上用盡最後一份力氣，值得尊敬。





▲電影《梅艷芳》由國際名模王丹妮扮演一代百變舞台女王梅艷芳。（圖／索尼影業提供）

要將傳奇巨星梅艷芳的生平被拍成電影並不容易，《寒戰》導演梁樂民開場就是她最後那場演唱會開始前的準備，再倒敘回到童年，從孩提時期與鄭少秋同台結識，到參加新秀比賽後脫穎而出，成為唱片公司藝人之後，也與剛出道的張國榮第一次同台。這段過程節奏不錯，還適度融合不少笑料，觀眾見到當年這些巨星能在片中對號入座登場時都會發出會心一笑。





感情部分，拍了日籍歌手近藤真彥那段一見鍾情，但對這段情節相當保留，甚至有點美化近藤真彥那段負心漢的真實狀況。倒是因為在KTV店跟黑道老闆起衝突後，與男朋友林國斌避走泰國清邁這段細節還不少。最令人感傷的是，電影刻意在這段拍了另一個小女孩高歌表演的時候，梅艷芳見到對方，回想起自小辛苦奔波的童年，對照歌詞的天真無邪，如今的江湖世故，不免顯得幾分淒涼。





我比較意外的是，梅艷芳跟劉德華的特殊交情，電影裡隻字未提。趙文卓的感情段落跳過還可以理解，劉德華的天王地位至今影響力十足，在電影橋段缺席，難免有點遺憾。





名模王丹妮飾演梅艷芳神采相似，許多角度透過化妝設計，都會讓粉絲驚呼連連。全片最賺人熱淚的情節，莫過於梅艷芳與張國榮之間的互動。





兩人視彼此為至親等級，卻又怕對方為自己擔心，梅艷芳患癌不敢讓張國榮知道。但張國榮後來拍完《異度空間》，整個人身心俱疲，憂鬱症等狀況最後讓他以跳樓結束傳奇的人生。電影交代梅艷芳最後送張國榮最後一程的情節極度催淚，搭配了許多當年真實畫面，2003年既有SARS奪走許多港人生命，愚人節這天哥哥離開，年底梅姑也走了，難怪關錦鵬導演感嘆表示，這是香港一個世代的結束。





▲古天樂在電影《梅豔芳》裡飾演梅艷芳恩師劉培基。（圖／索尼影業）

《梅艷芳》籌備不容易，畢竟梅姑從音樂、表演、公益，許多事情無法用編年體方式演完。幾段人生大經歷參雜真實影片畫面對比，都會讓人深感不勝唏噓。





整片演員群眾多，關鍵人物就是古天樂飾演梅姑身邊的重要造型、恩師劉培基一角。舉手投足之間那份關懷眼神，細膩之處令人動容，絕對是古天樂近年值得一提的表演。











●作者：膝關節／影評人



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com



