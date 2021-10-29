不給糖就搗蛋！網友瘋搶獵奇萬聖零嘴、恐怖調酒

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萊爾富今年蒐羅多款獵奇零嘴，像是鬼手糖果袋（售價199元），不給糖就搗蛋，出動鬼手討糖更添氣氛且吸睛度十足，還有南瓜和骷髏2款造型；另外也推出味覺糖普超萬聖節軟糖（售價99元），每包都有機會隨機吃到隱藏版的辣味軟糖，在派對中整人互動效果最佳；另外也獨家推出的正義聯盟葡萄風味Q軟糖（每盒售價69元，共有超人、神力女超人及蝙蝠俠等3款），軟糖微甜不膩、軟Q口感和濃郁的葡萄果汁味道，吃完後造型滑蓋的鐵盒還能收藏。
JASONS也在萬聖節大玩「萌系搗蛋風」，囊括各類卡通萌、暗黑萌異國零食，10/30-31，小朋友來店搗蛋還送限量小禮。還有大人系萬聖節搗蛋調酒，紅酒為基底的補血站、屍人骨頭、香菜啤酒都話題性十足。
city’super也跟上熱潮，首度引進美國加州的慢性上癮酒莊，過去就以古靈精怪的骷髏頭人物酒標與幽默俏皮的酒名聞名世界，這次特別引進旗下暢銷3款紅葡萄酒，分別是
「慵懶小姐姐小希哈紅葡萄酒」、「嗨咖小哥哥金芬黛紅葡萄酒」，以及「沙發女王紅葡萄酒」，讓民眾與親友可以在萬聖節搭配美食一起享受。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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全聯福利中心今年則是集結商品優惠推出「萬聖果果節」檔期，還在10/31萬聖節當天於全台門市舉辦「不給糖就搗蛋」限量免費贈糖活動，國小（含）以下兒童只要穿著萬聖裝扮，並到門市大喊「不給糖就搞怪」就有機會獲得限量糖果；另外今年全聯還特別舉辦「萬聖果果節創意造型賽」，祭出總獎金50,000元的PX Pay儲值金。