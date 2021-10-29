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楊文科施政報告：政見達成逾8成 明年發1萬元重陽禮金

▲新竹縣長楊文科在縣議會定期會提出施政報告。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科在縣議會定期會提出施政報告。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-10-29 15:12:26

新竹縣政府表示，議會第19屆第6次定期會，今(29)日由縣長楊文科提出施政報告，報告他上任2年10個月以來，他所誓言的「五支箭」、「十大交通建設」、「共融式特色公園」等各項施政成效開始顯現，逐步開花結果。楊文科說，在縣府團隊團結一心，努力之下，他所提出的154項政見承諾中，已有124項已完成，政見達成率達80.52％，未來會與縣府團隊持續努力，他強調施政目標清楚，就是要讓老中青幼通通照顧，讓縣民生活更好、更幸福。

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老人福利方面，針對65歲以上長者的政策，包括「敬老福利津貼、敬老愛心乘車卡、免費健檢」等福利。楊文科特別提到，為擴大照顧更多65歲以上長者，從明年重陽節開始，特別針對94年8月1日以後設籍本縣並居住滿10年以上的長者，沒有領取老人年金，經排富後，每人將發放1萬元敬老禮金，盼縣議會及議員能夠給予支持審議通過，一同造福鄉親。

重教育方面，孩子的托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間等需求，本縣托嬰中心已達63家，公私立幼兒園達234園。明年度實施竹北學區劃分案，並新設兩所國中小學，勝利國中及嘉豐國小明年招生。在休閒遊憩方面，包括東興圳再造、頭前溪南岸自行車道等，獲得老中青幼各年齡層的肯定與好評。後續22座共融式特色公園、頭前溪北岸高灘地親子遊憩運動場域等將陸續登場。

「五支箭」中，AI智慧園區的公共工程，已全部完工，AI智慧園區特色公園，也對外開放，四家大廠將陸續興建，未來可創造4千個就業機會，年產值超過1千億元。高效能焚化爐也預計112年年底營運，將解決多年的垃圾堆置問題。而生命紀念園區正進行可行性評估及先期規劃；台知及科學園區三期等兩案，待內政部審查通過後即可展開。

在招商引資方面，本縣已連續三年獲得財政部「招商卓越獎」（縣市組第一）的肯定！此外，今年座落在鳳山工業區內的「新竹縣工業園區聯合服務中心」也正式啟用，提供鳳山工業區、芎林五華工業區、新埔內立工業區，協助輔導設廠及營運、公共建築物與設施管理維護等服務。

十大交通建設中「五峰鄉縣道122線改善工程」及「內灣縣道120線拓寬工程」，已獲交通部核定補助3.9億元及2.27億元，「台1線替代道路新闢工程」，目前已補正環評資料，待環保局核備後向中央爭取經費。「台68線接竹東東峰路新闢工程」、「縣道117線連接環北路新闢工程」、「經國橋道路改善計畫」、「新埔鎮褒忠路拓寬工程」、「新豐鄉台61線及台15線連結道路拓寬工程」等工程，預計在今年底完成可行性評估及綜合規劃，明年將提送中央爭取經費補助。

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