蔡英文專訪惹怒北京 CNN：支持台灣是美國兩黨共識
美國《有線電視新聞網》(CNN)昨(28日)刊出蔡英文總統專訪內容，坦言來自北京的威脅日增，並首次證實有美軍在台協助訓練部隊，對此北京強烈抨擊，重申「分裂國家沒有好下場」。然而《CNN》在另一篇專文探討此情況時，點出支持台灣是美國2黨的共識。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-29 15:18:03
根據《CNN》報導，蔡英文是首位證實美軍在台灣協助國軍訓練的總統，雖然她並未說明在台美軍的實際人數，但美國國防部紀錄顯示，在台美軍已從2018年的10人，增加到今年的32人。
專訪刊出後，中國外交部、國台辦、國防部皆強力批評，指控美國此舉是向台獨勢力發出嚴重錯誤的信號，威脅台海地區和平穩定。北京的回應是美中在台灣問題上日益緊張的證據，台美關係一直是北京當局最擔憂的問題。
報導提到，隨著共機侵台頻率日增，美國的立法者們對北京咄咄逼人的姿態越發憂心，並提出了北京可能採取激進行動壓迫台灣，就如它透過打壓異議者、通過國安法，違背對香港民主自由的承諾一樣。
不過報導也指出，支持台灣是美國國會和政府跨部會間，跨黨派所保有的共識，民主黨與共和黨皆力圖維持平衡，一方面依據《台灣關係法》對台軍售、確保台灣維持自我保衛能力，一方面也與中國保持正式外交關係，希望美國與中國的任何衝突，包括氣候變遷和台海議題，最終都是通過外交而非軍事解決。