高鐵規劃要環台？學者直言「不可行」　改善台鐵更實際

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淡江大學運輸管理學系教授張勝雄接受 《NOWnews今日新聞》訪問時就提到，高鐵環島需要詳盡的討論，包含有沒有這個需求？需求是否能支應成本？如果虧本該如何處理？「在沒有事先研究評估的時候提（環島）出來，其實不恰當。」
而對於現階段討論的延伸宜蘭和屏東兩岸，張勝雄更是直言：「一定是不可行的！」他解釋，最早期進行高鐵可行性研究，其實是規劃從基隆到屏東，演變成現今的台北到高雄，就是因為「成本增加」的幅度大過於「票收增加」的幅度。
消基會交通委員會副召集人李克聰也持同樣觀點，他回應《NOWnews今日新聞》記者提問時也強調，任何建設方案都要審慎的評估，要更完整、透明，「要做環島高鐵，會不會顧此失彼，讓連年虧損的台鐵喪失東部線主要票收？」李克聰認為，與其談高鐵環台，如何提升現有環島鐵路網的運輸效率更實際。
「環島工程的困難度是非常高的。」高鐵路網環台會需要高架、橋樑、隧道，加上近年台灣的氣候不是特別乾就是多雨，颱風雖然不多但襲台造成的損失較以往更大，都讓工程可行性的風險增加，而且高鐵環台路網是否能通過環評，也是打上一大問號。
「高鐵是高價運輸，台鐵才是民眾基本的大眾運輸。」李克聰建議，中央應該先規劃台鐵的快鐵工程，評估改善台鐵所對應的成本和效益，如果能順利規劃台鐵，那麼在原本的台鐵環台路網下，環台高鐵就完全沒有必要了。