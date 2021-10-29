侵權開庭！孫德榮嗆「吃人不吐骨頭」 華納音樂16字回應
知名經紀人孫德榮（孫總）捧紅5566、K ONE、羅志祥等藝人，被封為「明星製造機」，近來身體微恙入院治療的他，今（29日）不忘在病榻上錄影片，為控告華納音樂侵權案件發聲，怒批黑心音樂商人「吃人完全不吐骨頭」。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-29 16:43:46
孫德榮先前公開質疑，華納音樂在代理喬傑立藝人著作權分潤方面，多年來結算不清，導致他損失近億元，因而告上法院，今案件第二次開庭，碰上近來華納人事大地震，孫德榮直言：「我一點都不意外，這就是最上層一直在洗牌，把所有地方的華納公司，所了解的高層（人事）或資源一一解散，所有事實也就會掩埋於無形之中。」
對於華納人事震盪，孫德榮說，對方就是利用這樣的機會，進行跟子公司的合約交換，來沖淡對所有詞曲創作跟錄音著作權人的合約分配比例，而所有利潤均歸華納所有，「這是長期以來的盈餘黑洞，所以我為什麼一定要把黑洞揭開。」認為提告絕對有理。
孫德榮為音樂人請命，「難道台灣創作者這麼可憐？辛苦創造的音樂資產，最後的收入都到了這些黑心音樂商人手上，而且吃人完全不吐骨頭」，盼望各界能支持他，一起為創作者討公道。
針對人事變動，華納音樂昨發布2點聲明，「1、Ruby（華納音樂董事總經理周純如）做到月底，已經安排好接任的人選，公司所有運作不受影響，2、公司策略：重視用數據幫助藝人和歌曲的宣傳，也積極用數據發掘華語音樂更多新聲音。」
至於孫德榮今天的發言，《NOWnews今日新聞》詢問華納音樂，對方回覆：「程序已經進入司法階段，不便多做回應。」（編輯：楊穎軒）