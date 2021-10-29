1人單挑11隻白虎！遊客「唱歌狂挑釁」 驚險過程全錄下
動物園因能一窺動物們的模樣，成為大小朋友閒暇時必去的景點之一，其中不少園出也推出自駕活動，讓民眾能夠近距離觀察動物。不過，大陸北京野生動物園自駕遊觀賞區24日傳出一名男子違規下車，擅自闖入猛獸區，近距離挑釁11隻白虎，而驚險的過程都被其他遊客錄下。
編輯中心/綜合報導
2021-10-29 16:20:11
綜合陸媒報導，大陸北京野生動物園自駕遊觀賞區內，24日突然有名遊客不聽員工勸阻，擅自違規下車闖入猛獸區，甚至做出一人單挑11白虎的危險舉動。
據了解，這名遊客是位56歲男子，當時男子違反規定下車後，一人蹲坐在多隻白虎面前，剛開始僅有少數幾隻白虎盯著他看，但男子之後竟開始不斷唱歌、大吼，試圖挑釁白虎群，而這段驚險可怕的過程都被其他遊客錄了下來。
好在男子與白虎群間有一條隔離溝，才沒有造成意外發生，而狀況發生後，園區工作人員先是利用食物引誘白虎，再以投擲鞭炮等方式將動物驅離，最後把男子帶離現場。警方將該名遊客送往醫院檢查身體後，已依法刑事拘留。
相關新聞一出後，瞬間引發大陸網友傻眼留言，「不斷言語動作挑釁，是不是就不想活了」、「差一點害了老虎和其他人」、「這人不好好處罰的話，搞不好會有人繼續效仿」、「老虎：又來個碰瓷的，我才不傻」。（編輯：陳雅雲）