萬聖節瘋啥／必造訪打卡熱點在此　巨型南瓜超好拍

準備好一身裝神弄鬼的瘋狂打扮，要去哪裡拍美照打卡最風光？最適合搞怪的萬聖節還有這裡可以瘋，各大百貨期間限定活動等你來搶鏡頭，胡鬧拍照還可以順便搶購週年慶，實在太划算。《NOWnews》幫大家整理好相關資訊，照著去玩去拍準沒錯！
記者蕭涵云/綜合報導
2021-10-30 10:01:00
出不了國感受歐美濃厚過節氣氛沒關係，佔地廣闊的桃園華泰名品城打造美式復古Halloween！充滿電音霓虹燈的迷幻氣氛，看見南瓜乘坐著復古敞篷車狂歡。
巨大手提音響上有蜘蛛骷髏陪你跳街舞，還有鬧鬼的女巫城堡邀請你參加派對，超好拍的場景從台北出發坐上高鐵只要20分鐘就可到！
鄰近桃園高鐵站的Global Mall桃園A19，呼應桃園市府萬聖城，即日起至11月7日設置應景「萬聖節南瓜村」，超大5公尺高的雙面表情巨型南瓜，充滿著可愛與鬼怪表情，館內外總共設置大小南瓜總計近百個，絕對成為全新打卡點。
來「萬聖節南瓜村」拍照留言就可兌換限量小南瓜提籠，現場還有萌鬼怪遊A19討糖活動，可以親子一起變裝體驗萬聖節討糖樂趣。一家盛裝出門，一次連鄰近的桃園市府萬聖城一起攻略。
義大遊樂世界即日起至10月31日，舉行萬聖節限定「邪惡女巫來襲，誰能倖存」女巫聯盟遊行活動。邀大家穿戴好最酷的造型，義起來見鬼！
在全新打造女巫鎮裡，與超Ｑ女巫和南瓜人一起探險，欣賞以女巫為主題的全新表演，每週六延長營業時間至晚上8點，讓你好好感受恐怖氣氛。10月30日前上KLOOK購買全票即贈100元餐飲抵用券。
懶得跑太遠沒關係，萌鬼就近到新光三越台北信義新天地出沒，百貨攜手30家以上餐廳號召貪吃鬼變身，穿著萬聖節裝扮消費就送龍蝦或甜點！如果你什麼都沒準備，只要到美食街吃飯也能變裝，用餐隔板上設計可愛的打卡圖樣，快來搜集看看有幾種造型。