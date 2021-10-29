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影／公投宣傳片曝光　民進黨揭：施政大進步、台灣更有力

▲民進黨推出公投說明會前導片，訴求「施政大進步、台灣更有力」。（圖／翻攝自民進黨YT）
▲民進黨推出公投說明會前導片，訴求「施政大進步、台灣更有力」。（圖／翻攝自民進黨YT）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-29 16:22:39｜2021-10-29 16:36:22

民進黨「4個不同意 台灣更有力」公投說明會，將在本週六於桃園市啟動，今（29）日搶先曝光說明會播放的前導影片「施政大進步 台灣更有力」。民進黨發言人顏若芳表示，希望透過在說明會上影片播放，可以讓民眾更加瞭解民進黨政府在這段時間的政策與作為，奠基在這樣的基礎下，再去對公投做進一步論述。

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顏若芳指出，這支政績影片闡述民進黨政府這段時間以來的執政成績，首先，就是關於防疫部分，「團結防疫，世界看見台灣」，在疫情爆發後，即刻組建口罩國家隊，因而讓產量穩定，更有足夠的數量得以捐贈予世界各國，也因此讓今年許多各國因而回贈疫苗給台灣，形成善的循環。

顏若芳說，在經貿外交報進度部分，點出「台美更友好，一起護民主」，敘述這段時間的台美關係密切互動，除了在防疫上的互相協助，美國無論在國防、或是經貿關係上，都與台灣有著超越過去的密切合作。

顏若芳進一步提到，在社會福利部分，影片也列舉多項蔡政府上任以來的多項福利措施，如育兒津貼加倍，各項托育補助及降低學費，以及對於長者的照顧更是無微不至，像是各級長照據點的佈建，從幼到老國家都有照顧。此外，因全民團結一致的打拚，台灣各項經濟指標都創下新高，蔡政府也讓經濟成果全民共享，連六年調漲基本工資、並調所得稅基本扣除額，減輕年輕族群的負擔。

影片的最後也向人民報告，民進黨的發展綠能的成果與規劃，以「增氣」、「減煤」、「展綠」、「除核」，計畫以「加減乘除：增加燃氣、大減空污、加乘綠能、去除核能」四項概念，藉以完成能源轉型，達到穩定供電、降低空汙、打造非核家園，並且跟上世界淨零碳排轉型趨勢。

顏若芳表示，民進黨在「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，除了由蔡英文率副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與所有的黨公職，分進合擊，到台灣各縣市向人民報告，並希望透過政績影片，讓國人清楚知道台灣在這幾年進步的成果，也希望大家在年底1218的4項公投案，投下「4個不同意」票，讓台灣更有力。

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