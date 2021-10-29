美挺台參與聯合國體系　人民日報怒批：不該發出錯誤訊號

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文章批評，「近來，美國一些政客接連炒作所謂『台灣參與聯合國系統』及其他國際組織問題」，美方言行嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，違背自身所作承諾，違反國際關係基本準則，是向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，是將中美關係往對抗方向推。
評論說，「我們必須正告美方，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」，「長期以來，台灣民進黨當局叫囂『台灣代表權』、『台灣的國際空間』等謬論，本質就是搞『台獨』。美方在該問題上為台說項，就是在向『台獨』勢力發出嚴重錯誤信號」。
文章重申，「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，是中美關係中最重要最敏感的問題」。美方官員近來雖明確指美方無意改變「一個中國」政策和台海現狀，但現實中卻不斷在台灣問題上製造事端。
這篇文章批評，美國政府「從加強美台官方往來和軍事勾連到慫恿個別國家在台灣問題上滋事，再到頻頻炒作所謂『台灣參與聯合國系統』等問題」，種種做法明顯違背自身所作承諾。
評論指出，當前美方採取的對中政策致使中美關係遭遇嚴重困難。推動兩國關係重回正軌，需要美方做出正確選擇。
文章表示，「我們正告美方在台灣問題上務必恪守承諾」，切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，「不向『台獨』勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中美關係的政治基礎」。
聯合國大會於1971年12月25日通過「2758號決議」，中華民國被迫退出聯合國。美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）稍早前罕見公開批評中國「誤用」（misuse）2758號決議而藉此排除台灣，布林肯（Antony Blinken）也發表聲明支持台灣參與聯合國體系。
對此，中國駐美國大使館、外交部及國台辦先後表達「強烈不滿和堅決反對」等立場，並指已向美國政府提出嚴正交涉。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1101029