中市漢神洲際購物中心開工動土　投資近65億元

重量級商場落腳北屯！台中洲際棒球場附屬事業娛樂商城「漢神洲際購物中心」今 (29) 日開工動土，總投資金額近 65 億元，將打造結合多元餐飲、娛樂購物、影城、運動體驗等多元運動休閒娛樂商城，創造 800 個以上就業機會，預計 114 年完工。市長盧秀燕今 (29) 日獲邀出席，感謝午資公司、台灣人壽及漢神集團共同攜手投資台中，帶動地方經濟發展，市府持續打造友善投資環境，吸引企業到台中投資，繼續為台中拚經濟。

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盧秀燕指出，漢神洲際購物中心座落台中市人口第一大行政區北屯區，人口近 30 萬人，鄰近則是台中市第二大行政區西屯區，人口約 20 多萬人，不但是台中市極具發展潛力的地方，也是台中最繁榮、人口密集區域，午資集團，台灣人壽、漢神集團三方合作投資近 65 億元，這是近年台中很大一筆投資，也代表企業對台中市經濟前景有信心。

國揚集團總經理彭邵齡表示，漢神洲際購物中心推動過程中感謝的人非常多，尤其市府團隊的幫忙，讓案子可以順利進行， 3 年前第一次到洲際棒球場勘查，當時附近沒有房子及捷運，有人質疑可以嗎，回去檢討後，國揚集團侯創辦人說，「這個案子一定要來台中」，不可以只看現在，我們看的是未來，今日終於開工動土。

午資開發股份有限公司董事長羅閎逸則說，漢神洲際購物中心將建構地上 7 層、地下 4 層，面積達 3 萬 4 千坪，內容包含多元餐飲、娛樂購物、影城、運動體驗、汽機車停車等多元商業複合空間，購物中心地下停車場及洲棒立體停車場可同時提供停車空間，包括 2500 個汽車停車位及 4000 個以上機車停車位，將可提供市民在購物時的停車需求。

國揚集團創辦人侯西峰表示，漢神洲際購物中心預計 114 年完工，他有信心可以辦好，也是對台中最大的回饋。