屏東市普發500元振興消費券　活絡地方經濟

新冠肺炎疫情造成百業蕭條，衝擊屏東市小攤販、商家，屏東市代理市長程清水普發每人500元振興消費券給屏東市民，刺激在地消費。發放對象為110年11月16日(含)前設籍屏東市之市民及新生兒。程清水表示，為振興屏東市地方經濟，減緩疫情衝擊、刺激在地消費，提案普發振興消費券，鼓勵市民消費。提案經屏東市民代表會審議通過。
記者黃正忠／屏東報導
2021-10-29 18:00:00
程清水表示，經過審慎評估屏東市財源狀況，近兩年稅收增加市庫盈餘約1億9,000萬元，盈餘部分足夠發放屏東市20萬人口每人500元之振興消費券，也算還錢於民，是最直接幫助小攤商及店家的方法。
規劃初期有考量發放流通性高的現金，但無法保障發放的金額都會留在市區消費，為確保能振興在地、刺激消費，故委託財政部印製振興消費券，將努力於農曆年前發畢。
希望能達到民眾使用方便、商家兌換便利及促進經濟三項目標；為此，屏東市公所將積極籌辦發放及兌換細節，務達盡善盡美之完備規劃。
由於振興消費券是鼓勵消費，所以沒有排富，只要是設籍屏東市的民眾皆能領取；目的為振興在地消費、協助本市攤販、夜市店家等業者度過難關，希望大家可以多多利用，一起用消費支持屏東市本地商家，活絡地方經濟。