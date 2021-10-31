COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

開賣即完售！週年慶隱賣王曝光　新光三越揭最夯咬錢商品

▲週年慶隱賣王曝光！新光三越揭露開賣即完售的最夯咬錢商品。（圖／陳明安攝，2020.10.1）
▲週年慶隱賣王曝光！新光三越揭露開賣即完售的最夯咬錢商品。（圖／陳明安攝，2020.10.1）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-10-31 07:00:00

百貨週年慶如火如荼，越到壓軸越是折扣盡出，戰況已接近白熱化階段，究竟什麼樣的商品在年末週慶檔期最熱賣？新光三越曝光默默賣翻的「隱賣王」，開賣當天即完售，最夯咬錢商品帶進客人與商機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲迪奧2021繁花幻境聖誕倒數日曆。（圖／迪奧）
▲迪奧2021繁花幻境聖誕倒數日曆。（圖／迪奧）
每年都提前開賣的耶誕節限定禮盒、耶誕彩妝，經不住消費者超高詢問度，趁著週年慶提前搶市，根據新光三越統計，今年各大美妝保養品牌提前一週陸續推出彩妝耶誕禮盒大軍，果然是最受到女性關注的商品。

▲SABON《流金年華倒數月曆》。（圖／新光三越）
▲SABON《流金年華倒數月曆》。（圖／新光三越）
超華麗精美的DIOR《繁花幻境聖誕倒數日曆》，品項豐富的SABON《流金年華倒數月曆》，都是開賣當日即完售！而掀起話題的還有shu uemura植村秀 × Hello Kitty聯名系列，光是開跑首七日就熱賣了200組！

▲shu uemura植村秀 x HELLO KITTY聯名系列彩妝。（圖／植村秀）
▲shu uemura植村秀 x HELLO KITTY聯名系列彩妝。（圖／植村秀）
▲YSL《聖誕限定彩妝盤》。（圖／新光三越）
▲YSL《聖誕限定彩妝盤》。（圖／新光三越）
帶客力十足衝出紅盤，讓人更期待接下來登場的商品，據悉陸續將有ORIGINS品木宣言《2021聖誕特快車倒數月曆》及YSL《聖誕限定彩妝盤》組合接力曝光，預料也將是秒殺賣夯的斷貨代表。

而近年紛紛搶攻彩妝界的精品品牌也不能小看，觸角延伸至Life Style美妝更令人無法招架，每回推出新品必造成轟動的HERMÈS Beauty，推出Les Mains Hermès指彩護手系列，繼大勢唇膏後成為顧客詢問度最高，相當適合週年慶入手。

YSL Beauty則以「自由不羈髮香噴霧 30ml」迎戰，質感瓶身流瀉精品魅力，內含石榴等植萃成分，芳香同時滋潤修護髮絲，也已在網路上掀起女孩熱烈討論。

千萬別再說「都還沒11月在買什麼耶誕節禮物」，事實是10月都還沒過完，有錢卻也買不到了！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀