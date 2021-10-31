開賣即完售！週年慶隱賣王曝光 新光三越揭最夯咬錢商品
百貨週年慶如火如荼，越到壓軸越是折扣盡出，戰況已接近白熱化階段，究竟什麼樣的商品在年末週慶檔期最熱賣？新光三越曝光默默賣翻的「隱賣王」，開賣當天即完售，最夯咬錢商品帶進客人與商機。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-10-31 07:00:00
每年都提前開賣的耶誕節限定禮盒、耶誕彩妝，經不住消費者超高詢問度，趁著週年慶提前搶市，根據新光三越統計，今年各大美妝保養品牌提前一週陸續推出彩妝耶誕禮盒大軍，果然是最受到女性關注的商品。
超華麗精美的DIOR《繁花幻境聖誕倒數日曆》，品項豐富的SABON《流金年華倒數月曆》，都是開賣當日即完售！而掀起話題的還有shu uemura植村秀 × Hello Kitty聯名系列，光是開跑首七日就熱賣了200組！
帶客力十足衝出紅盤，讓人更期待接下來登場的商品，據悉陸續將有ORIGINS品木宣言《2021聖誕特快車倒數月曆》及YSL《聖誕限定彩妝盤》組合接力曝光，預料也將是秒殺賣夯的斷貨代表。
而近年紛紛搶攻彩妝界的精品品牌也不能小看，觸角延伸至Life Style美妝更令人無法招架，每回推出新品必造成轟動的HERMÈS Beauty，推出Les Mains Hermès指彩護手系列，繼大勢唇膏後成為顧客詢問度最高，相當適合週年慶入手。
YSL Beauty則以「自由不羈髮香噴霧 30ml」迎戰，質感瓶身流瀉精品魅力，內含石榴等植萃成分，芳香同時滋潤修護髮絲，也已在網路上掀起女孩熱烈討論。
千萬別再說「都還沒11月在買什麼耶誕節禮物」，事實是10月都還沒過完，有錢卻也買不到了！