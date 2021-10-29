綠營民代轟升格10年紀念影片像健康操　侯友宜：虛心接受

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張維倩、李余典認為，市府花95萬元拍攝「新北市做大市」的影片，還出動空拍機，但YouTube點擊數只有6000多，實際街訪大學生後，多數直言沒有印象，「舞蹈動作想到健康操」；唱跳企劃很能吸引人的目光，但每個素人呈現出的衝突感，並未讓市民感受興趣，反而質疑市府團隊的行銷是想表達什麼？
陳永福表示，就算在市長臉書的點擊率好一點，也是因市長的光環，花錢拍意義不明的影片，應該要檢討；何淑峰說，市府各局處的粉專名稱也是存有不少諧音梗，例如「我愛陳香菊」、「新北衛什麼」或「新北心廉心」，但卻讓民中不易在搜尋中查到，不反對創意但應該要讓民眾更便利的搜尋。
侯友宜回應，會持續精進運用各式的社群平台，讓大眾更容易且便利的查詢與使用；市府補充，編列95萬的預算拍攝「新北市做大市」，但實際沒有這麼多，裡面不全是MV的拍攝，包括歌曲重新編曲、寫詞，版權，也在碧潭水舞等不同的活動使用，且「新北市做大市」MV在FB有16萬的觀看次數。
總統蔡英文在雙十國慶演說提「四個堅持」，國民黨主席朱立倫則在台灣光復節活動中則拋「四個捍衛」，陳永福、李余典、張維倩、何淑峰輪番問侯友宜的看法？侯友宜認為，「標語不用太多」，尊重每個人說法，而他捍衛的是「民主自由人權法治、中華民國、保護台灣人民」，「管他總統、主席怎麼講」。