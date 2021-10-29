COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

綠營民代轟升格10年紀念影片像健康操　侯友宜：虛心接受

▲民進黨新北市議員李余典、張維倩、何淑峰、陳永福今日在市議會質詢新北市長侯友宜，有關「四個堅持」、「四個捍衛」的看法。（圖／記者陳志仁攝，2021.10.29）
▲民進黨新北市議員李余典、張維倩、何淑峰、陳永福今日在市議會質詢新北市長侯友宜，有關「四個堅持」、「四個捍衛」的看法。（圖／記者陳志仁攝，2021.10.29）

記者陳志仁／新北報導

2021-10-29 17:36:15

今年適逢新北市升格10週年，新北市由各局處首長以熱舞方式，錄製「新北市做大市」的影片行銷景點；不過，民進黨新北市議員李余典、張維倩、何淑峰、陳永福及彭成龍今（29）日在市政總質詢時質疑，「市府花錢出賣體力行銷，效果有限，年輕朋友更是看不懂！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市長侯友宜強調，「新北市做大市」這支影片由他帶領局處首長跳舞，跳兩次就完成拍攝，「態度決定高度」，很多長者誇說影片拍得很好，若有做不周延的地方，一定虛心接受議員的指教，並自我檢討；此外，影片推廣的效益上，會運用Facebook、YouTube等社群媒體，持續推出令人耳目一新的內容訊息。 

張維倩、李余典認為，市府花95萬元拍攝「新北市做大市」的影片，還出動空拍機，但YouTube點擊數只有6000多，實際街訪大學生後，多數直言沒有印象，「舞蹈動作想到健康操」；唱跳企劃很能吸引人的目光，但每個素人呈現出的衝突感，並未讓市民感受興趣，反而質疑市府團隊的行銷是想表達什麼？

陳永福表示，就算在市長臉書的點擊率好一點，也是因市長的光環，花錢拍意義不明的影片，應該要檢討；何淑峰說，市府各局處的粉專名稱也是存有不少諧音梗，例如「我愛陳香菊」、「新北衛什麼」或「新北心廉心」，但卻讓民中不易在搜尋中查到，不反對創意但應該要讓民眾更便利的搜尋。

侯友宜回應，會持續精進運用各式的社群平台，讓大眾更容易且便利的查詢與使用；市府補充，編列95萬的預算拍攝「新北市做大市」，但實際沒有這麼多，裡面不全是MV的拍攝，包括歌曲重新編曲、寫詞，版權，也在碧潭水舞等不同的活動使用，且「新北市做大市」MV在FB有16萬的觀看次數。

總統蔡英文在雙十國慶演說提「四個堅持」，國民黨主席朱立倫則在台灣光復節活動中則拋「四個捍衛」，陳永福、李余典、張維倩、何淑峰輪番問侯友宜的看法？侯友宜認為，「標語不用太多」，尊重每個人說法，而他捍衛的是「民主自由人權法治、中華民國、保護台灣人民」，「管他總統、主席怎麼講」。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀