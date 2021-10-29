自稱每次醒來都全裸　女子提告性侵結局大逆轉

桃園市41歲吳姓男子兩度邀約女性友人在酒吧喝酒，卻趁女子酒醉且意識不清後開車載至摩鐵乘機性交得逞。女子在第2次被性侵後警提告，並哭訴，「醒來發現自己全身赤裸，不記得發生何事」。吳男在檢方複訊時喊冤，辯稱女子意識都很清醒，還能自行下車進入房間等。桃檢調查認為，根據監視器畫面內容，女子步出酒吧確能自行走路，且若遭性侵，事後還願與吳男共乘小黃返家，不合常理，再加上女子僅單一指述、無其他積極證據佐證，偵結予吳男不起訴。
記者李春台/桃園報導
2021-10-29 17:41:49｜2021-10-29 17:45:57
女子指控吳男在2019年5月底時，趁她酒醉將她帶至大溪一處摩鐵性侵得逞，去年9月又趁她喝的不省人事時，將她帶至桃園摩鐵性侵，她表示2次醒來都發現自己全身赤裸，但不記得發生何事！
警方調查，41歲的吳姓男子前年5月31日凌晨與女子在酒吧飲酒後，清晨6時許見女子已意識不清，開車載女子至大溪區某家汽車旅館，趁其無力抵抗之狀態下，脫去其衣褲乘機性交得逞；隔年9月26日凌晨，再度邀約女子在酒吧喝酒，凌晨3時許見女子酒醉，搭乘小黃至某摩鐵趁機脫去衣褲，再次涉乘機性交得逞。
檢方勘驗2人在酒吧監視器畫面、摩鐵監視影像，女子在無人攙扶下能自行步行、上小黃，難認陷於泥醉而無意識；此外，女子聲稱遭第一次性侵之後，為何還願意與吳男共乘計程車赴摩鐵，豈非再度讓自己處在孤立無援的險境，且本案僅女方單一指述，無其他客觀積極證據佐證，難認吳男有任何乘機性交之犯行，偵結將吳男不起訴。