元宇宙、電動車題材熱　台股有望出現作夢行情

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安聯投信台股團隊表示，根據預估，電子方面，第三季財報應普遍不錯、獲利相對平穩，即使有9月中國大陸限電及供應鏈缺料等干擾，但目前看來對毛利率影響並不顯著。倒是在傳產方面，表現就相對分歧。譬如鋼鐵報價來到相對高檔、但運輸報價如散裝輪等則出現走跌。
就獲利預估上，安聯投信台股團隊表示，明年電子股維持成長，傳產則因今年的高基期因素而出現衰退。在資金面，預期也將隨著美國聯準會11月可望公布明年利率政策步調後而逐漸有所變化；受此潛在影響，料市場資金將更容易聚焦成長股。
至於在短期市場變數上，安聯投信台股團隊表示，一是留意聯準會宣布利率政策調整的時間是否與市場原先預期有所落差；一是短線上漲幅較大的投資標的也可能出現較大波動。
中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧則表示，近期台股隨美股走強站上季線，甚至重回萬七關卡，但高檔後即遭外資賣壓出籠拉回，大盤指數在17000點上下震盪。台股交易量隨法說行情呈回溫跡象，加上接下來面臨第四季傳統旺季行情，盤面資金聚焦電動車、元宇宙、低軌道衛星和半導體等熱門題材，建議投資人慎選長線展望明朗的產業。
張圭慧表示，近期IC設計與晶圓代工族群接力召開法說會，其中IC設計受惠各項業務持續成長，每股盈餘成長達雙位數，顯示產業拉貨力道強勁；晶圓代工則受惠晶圓設計、代工產能與價格走勢持續向上，財報表現符合市場期望，長期半導體應用需求仍持續增長。
同時另一方面，美股大型企業財報表現亮眼，納指與標普同創新高。對此，中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，美股此波漲勢可望帶動台股表現，包含車用及相關電子類股表顯亦相對強勢，根據集中與櫃買市場數據顯示，電子成交比重已來到70%以上，代表後續電子股仍為台股大盤重點，建議投資人可以在選股上橫跨車用電子的類股或相關ETF的方式，兼顧通用題材的獲益。