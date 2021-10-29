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萬聖節搭週年慶設絕美打卡點　百貨拚業績祭晚鳥優惠

▲Global Mall A19設置5公尺高巨型南瓜，是話題十足的打卡景點。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall A19設置5公尺高巨型南瓜，是話題十足的打卡景點。（圖／Global Mall提供）

記者許家禎/台北報導

2021-10-29 18:30:47

Global Mall第二波週年慶即將至10月31日，今年在五倍券、高回饋率及優惠挹注下，帶動業績較去年週年慶同期成長近10%，其中又以新北中和、屏東市成長幅度最高達5到10%，為延伸消費熱度，首度祭出「晚鳥超值購」。而時序搭上萬聖節，Global Mall　A19也設置5公尺高巨型南瓜。無獨有偶，新光三越台北天母店為響應天母地區萬聖節年度盛事，一樓廣場也打造「粉紅夢想樂園」，同時展開週年慶滿5000送500活動。

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Global Mall指出，看準高單價生活家電今年買氣旺，加上近期天氣轉冷，禦寒衣物、保暖家電需求量增，為再衝刺週年慶倒數及延伸消費熱度，新北中和、屏東市首度推「晚鳥超值購 加碼贈600、最高回饋15%」。即日起至11月7日加碼回饋，iMall會員於指定家電、生活用品專門店當日單筆消費滿20,000元加贈600元。

此外，服飾配件消費也加碼，新北中和於指定服飾專門店當日單筆消費滿6,000元加贈200元電子商品禮券，屏東市則是當日單筆消費滿8,000元加贈200元電子商品禮券，若再加上至10月31日既有第二波周年慶之回饋，好康乘上加乘，最高回饋15%，提供想趁機添購暖冬商品的消費者省荷包一次購足。

業者指出，萬聖節即將到來，桃園市政府今年將自10月30日起在桃園高鐵站前廣場展開為期一週的大型戶外活動「2021桃園萬聖城─瘋狂實驗室」，科學怪人展現討喜逗趣的鬼怪角色，並設置7大特色裝置藝術。而Global Mall桃園A19也自即日起至11月7日設置應景「萬聖節南瓜村」，不僅有5公尺高雙面表情巨型南瓜，館內外還設置有大大小小南瓜總計近百個，成為全新打卡景點。

▲新光三越台北天母店為響應天母萬聖節活動，打造粉紅夢想樂園。（圖／新光三越台北天母店提供）
▲新光三越台北天母店為響應天母萬聖節活動，打造粉紅夢想樂園。（圖／新光三越台北天母店提供）
而新光三越台北天母店為響應天母地區年度盛事「天母搞什魔鬼 13假面騎士 萬聖節嘉年華會」，特別在一館1F廣場設置「粉紅夢想樂園」，內涵8大主題遊樂設施。現場還有超絕美5米櫻花樹，是外出遊玩拍照、打卡的好景點。該店同步也現正舉辦17週年慶活動，全館商品8折起，超多優惠活動滿5千送500，指定業種滿萬送仟，搭配各指定銀行滿額禮。

另外，統一時代百貨台北店今年首度舉辦「線上鬼臉大賽」10/29-10/31邀請民眾居家安心扮鬼，一同狂歡分享扮鬼樂趣，活動期間將鬼臉照片上傳至社群FB/IG動態或貼文並hashtag #統一時代萬聖節，扣除會員點數1點即可兌換樂高老鼠積木乙份，限量100組。


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