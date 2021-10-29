萬聖節搭週年慶設絕美打卡點　百貨拚業績祭晚鳥優惠

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此外，服飾配件消費也加碼，新北中和於指定服飾專門店當日單筆消費滿6,000元加贈200元電子商品禮券，屏東市則是當日單筆消費滿8,000元加贈200元電子商品禮券，若再加上至10月31日既有第二波周年慶之回饋，好康乘上加乘，最高回饋15%，提供想趁機添購暖冬商品的消費者省荷包一次購足。
業者指出，萬聖節即將到來，桃園市政府今年將自10月30日起在桃園高鐵站前廣場展開為期一週的大型戶外活動「2021桃園萬聖城─瘋狂實驗室」，科學怪人展現討喜逗趣的鬼怪角色，並設置7大特色裝置藝術。而Global Mall桃園A19也自即日起至11月7日設置應景「萬聖節南瓜村」，不僅有5公尺高雙面表情巨型南瓜，館內外還設置有大大小小南瓜總計近百個，成為全新打卡景點。
而新光三越台北天母店為響應天母地區年度盛事「天母搞什魔鬼 13假面騎士 萬聖節嘉年華會」，特別在一館1F廣場設置「粉紅夢想樂園」，內涵8大主題遊樂設施。現場還有超絕美5米櫻花樹，是外出遊玩拍照、打卡的好景點。該店同步也現正舉辦17週年慶活動，全館商品8折起，超多優惠活動滿5千送500，指定業種滿萬送仟，搭配各指定銀行滿額禮。
另外，統一時代百貨台北店今年首度舉辦「線上鬼臉大賽」10/29-10/31邀請民眾居家安心扮鬼，一同狂歡分享扮鬼樂趣，活動期間將鬼臉照片上傳至社群FB/IG動態或貼文並hashtag #統一時代萬聖節，扣除會員點數1點即可兌換樂高老鼠積木乙份，限量100組。