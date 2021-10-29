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綠公投說明會明桃園起跑　蔡英文、蘇貞昌、鄭文燦開講

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文將率領黨公職全力替政策辯護，呼籲國人在年底公投投下4張不同意票。（圖／民進黨提供）
▲兼任民進黨主席的總統蔡英文將率領黨公職全力替政策辯護，呼籲國人在年底公投投下4張不同意票。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-29 19:02:20

4大公投案將於12月18日投票，民進黨將於明（30）日正式啟動「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，首站選在綠營執政的桃園市，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立委鄭運鵬、黃世杰與湯蕙禎將輪番登台開講，訴求國人於年底投下4張不同意票。

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包含藻礁、萊豬、核四、公投綁大選等4大案公投，將於12月18日投票。隨著疫情趨緩，民進黨將正式啟動「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，首站將於明日早上10時於桃園市桃園區三民運動公園天幕籃球場起跑。

據規劃，明日活動林錫耀、湯蕙禎、黃世杰、鄭運鵬將會先行登台演說，接著「地主」鄭文燦會上台發表12分鐘談話，替藻礁等公投做出解釋，向民眾傳遞正確資訊。

隨後蘇貞昌、蔡英文將依序登台各發表20分鐘演說，由於明日為首場，蘇、蔡兩人的內容格外受到各界關注。

31日民進黨則計畫在屏東縣立體育館舉辦第二場說明會，農委會主委陳吉仲、立委伍麗華、周春米、莊瑞雄、鍾佳濱、屏東縣長潘孟安、副總統賴清德、民進黨副秘書長林飛帆、蘇貞昌皆會出席。

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