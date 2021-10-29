小S返台主持獨挑大樑　製作人揭2大關鍵改變

綜藝一姊小S睽違近6年，將在年底陸續推出綜藝節目《熙娣想聊》、《女王的進擊》（名稱未定），沒有昔日搭檔大S、吳宗憲、蔡康永陪伴，一個人獨挑大樑，收視重擔得靠自己，難免覺得壓力大、沒自信，製作人B2卻認為，小S有兩大改變，第一是在錄製過程變得成熟，願意參與其中發想，第二是小S不再需要搞笑，吃男星豆腐，展現更多知性面，讓大家認識到不一樣的她。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S的萬年愛用包最近上了新聞，她笑稱沒想到包包比人還紅。（圖／記者陳思誼攝）

▲小S、蔡康永主持的《康熙來了》，2016年畫上句點，讓觀眾仍相當懷念。（圖／中天）

《康熙來了》創造無數經典畫面，至今仍讓人懷念，這次小S攜手老班底，預計12月先推出外景網路節目《熙娣想聊》，先在Catchplay平台上架播出，幫忙幕後策畫的姊姊大S，則選擇不露臉，僅在第一集錄製時陪伴在側，之後就放手讓妹妹一人出馬，B2說，合作了快20年，工作同伴都很熟，初次錄製後，就確認小S能勝任單獨主持，非常自在。











昔日有蔡康永助陣，小S負責搞笑擔當，常開玩笑說想趕著下班回家，B2說，其實是以前搭檔能力太強，不需要她發力，但為了新節目，她積極參與開會、發表意見，個性變得成熟。再者，過去為了炒熱氣氛，小S故意假裝吃男星豆腐，上手摸胸肌、腹肌，事後再向對方示意是做節目效果，現在不同路線，能讓她更有質感的主持節目。





另外，落腳東森的談話性塊狀節目《女王的進擊》，則是週一至週四播出，內容並非純訪談，會有些橋段跟來賓互動，若節目需要，相信蔡康永也會樂意幫忙，有機會再現《康熙》組合。



