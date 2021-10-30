25萬越南學生赴海外就讀　台灣是第6大目的地

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鍾文正指出，日本是越南學生最主要的留學目的地，共有6萬2000名越生在日本念書；其次是韓國，約有近6萬名越生；美國、澳洲、加拿大則分居第3至第5名，學生數各介於2萬5000人至2萬人之間。
他說，台灣排名第6，去年度共有1萬7000餘名越南學生在台灣念書；越南也是台灣境外生最大來源國。
鍾文正分析，約2/3越南學生選擇到東亞各國留學，除地理位置相近，這些留學目的地與越南也有密切的經貿文化聯繫。像日本、韓國、台灣分別是越南第1、2、4大外資，越生學成歸國後，能有更多到外商企業工作的機會。
駐胡志明市辦事處教育組秘書歐季曦表示，這次說明會目的在於加強台灣各大專院校對越南教育現況與制度的認識，畢竟台灣與越南在國情、政治體制上都有差異，一定要花一點功夫了解對方的「遊戲規則」。
歐季曦觀察，過去許多台灣的大專院校在與越南推進國際交流合作時，常因對越南的認知不足，導致無法順利交流。例如越南各校的國際合作計畫得經越方層層批准，還有越方會審查文宣品並做一定要求。
她表示，台灣的聯繫比較直接，跨國校際交流只要各校國際長自己就能決定；越南卻必須花很多時間向上呈報，這時台灣的學校可能就會產生誤會，以為越南的學校好像不積極，但其實是制度差異所致。（編輯：馮昭）1101029