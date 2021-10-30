美國總統拜登抵梵蒂岡　會晤教宗方濟各

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78歲的拜登自認是面對專制政權，尤其是中國時的民主發言人，雖然中國國家主席習近平和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）都不會親自出席G20會議。
拜登的歐洲行有一個氣氛比較融洽的開端。他的班機連夜降落，在午餐之前抵達梵蒂岡，會晤13億天主教徒的領袖教宗方濟各。
總統車隊載著拜登與第一夫人吉兒（Jill）行經聖伯多祿廣場（St Peter's Square），來到梵蒂岡使徒宮（Apostolic Palace）前，由侍衛與梵蒂岡政要迎接來自美國的貴客。
拜登夫婦由教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）接待。吉兒身穿黑色洋裝，佩戴頭紗，這是女性會晤教宗時的傳統裝扮。
拜登和教宗方濟各過去見過3次面，但這是他當選總統後，兩人首次會晤。
拜登是史上第二位身為天主教徒的美國總統，他時常參加彌撒，並公開談論自己的信仰。
白宮表示，會晤預料氣氛「溫馨」，拜登和教宗將就貧窮、氣候變遷和疫情等議題交換意見。
不過，問題在於兩人是否會提到墮胎議題。拜登支持女性有選擇墮胎的權利，84歲的教宗則是斥此為「謀殺」。
這場會晤將採閉門性質，梵蒂岡先前突然取消現場直播，引發媒體不滿。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1101029