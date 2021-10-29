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喬友大樓火警4死　彰縣府：將盡快公布行政調查報告

▲彰化喬友大樓6月30日發生大火造成4死。（彰化縣政府提供）
▲彰化喬友大樓6月30日發生大火造成4死。（彰化縣政府提供）

中央社

2021-10-29 23:07:01

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化喬友大樓大火釀4死，消防署今天指出，彰縣應本於權責製作火災調查報告，高雄市針對城中城火災調查模式，可提供彰化縣執行參考；彰縣府表示，會在最短時間公布行政調查報告。

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原喬友百貨舊大樓改裝的防疫旅館，6月30日晚間發生大火，造成4死，其中1人為消防員。有議員昨天於彰化縣議會質詢時詢問喬友大樓火警調查進度，彰縣消防局表示，只要有消防員因公殉職，應由中央組成災害事故調查委員會來調查，消防局已將相關資料提供給中央。

內政部消防署今天發新聞稿說，彰化縣應本於權責製作火災調查報告，而內政部也在第一時間針對消防同仁殉職部分啟動調查會機制，至今已完成5次會議及2次訪談作業，目前仍以每2週一次積極運作進行，持續審慎調查中，希望儘速公布，提出改善建議事項並追蹤執行。

消防署指出，彰縣府除製作火災原因調查鑑定書及火災報告外，仍應針對喬友火災衍生問題與議題進行事故事實的調查，高雄市針對城中城火災的調查模式，可提供作為彰化縣執行參考。

彰縣府今晚也發新聞稿回應，縣府將會由相關單位根據之前所提出給內政部、監察院等各項報告中，節錄有關行政調查部分，在最短時間內，對外公布喬友大樓火災的行政調查報告。

彰縣府解釋，消防局是認為依照消防法第27條之1的規定，如有涉及到消防人員的因災害搶救致發生死亡，應由中央主管機關召集相關單位組成調查委員會，由於火災原因調查鑑定書及火災報告都涉及個資及刑事偵查，所以不會對外公開這2項資料。

彰縣府說明，喬友大火與高雄城中城火災的差別，在於喬友事件有消防員殉職，除了消防局外，還有其他相關業務單位都已經陸續提出多份報告給中央機關，目前相關報告已完成，縣府會依照消防署所指出的原則，對外公布火災的行政調查報告。（編輯：張芷瑄）1101029

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