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印度加入對華政策跨國議會聯盟　北京面臨更大挑戰

▲印度成為對華政策跨國議會聯盟第21個成員國，在印中關係緊張之際格外受矚目。中印示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度成為對華政策跨國議會聯盟第21個成員國，在印中關係緊張之際格外受矚目。中印示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-30 07:28:54

（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）對華政策跨國議會聯盟（IPAC）今天在羅馬舉行會議，在20國集團（G20）羅馬峰會前夕要求各國對北京採取更強硬立場，並宣布印度成為聯盟第21個成員國，在印中關係緊張之際格外受矚目。

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印度國會議員蘇吉庫瑪（Sujeet Kumar）表示，中國對印太區域其他國家的態度日趨挑釁好鬥，作為人口最多的民主國家，印度必須站在最前線捍衛民主價值。目前包括他已有4名印度國會議員加入IPAC，未來數月可望還會有超過10位議員加入。

IPAC為跨黨派的跨國議會組織，串連約250名議員。今天的會議有西藏流亡政府最高行政領導人（司政）邊巴次仁（Penpa Tsering）、流亡倫敦的前香港立法會議員羅冠聰、世界維吾爾代表大會倫敦負責人馬赫穆特（Rahima Mahmut）等維權人士出席發言，外交部長吳釗燮則受邀視訊發表演說。

共同創辦IPAC的前英國保守黨黨魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）指出，G20顯然不打算討論該拿行為嚴重不當的中國怎麼辦，無視中國的規模、在世界經濟的分量及其對人權的踐踏。身為天主教徒的史密斯也質問，梵蒂岡到底與中國簽了什麼樣的協議，為何不公布、為何在中國的教徒持續受迫害。

他提到，自由世界各國政府基於所謂的「務實政治」試圖在各領域取得「平衡」，並為了氣候變遷、後疫情時代經濟復甦等議題對北京妥協，但這其實是徒勞，因為中國並無意願遵守任何協議或規範；當民主國家大談戰略，中國正踐踏人權。

史密斯指出，冷戰結束以來，還沒有哪一個政權侵害人權的程度超越北京當局。有幸生活在自由世界的政治人物往往誤以為可與獨裁者或集權政府「講道理」，但事實正好相反。他問，自由世界打算採取什麼行動，避免不講道理的人攻打台灣。

在全球力促各國制定「馬格尼茨基人權問責法」（Magnitsky Act）的金融家、維權反貪人士布勞德（Bill Browder）今天也出席會議，共同宣布IPAC的新計畫：確保所有G20國家在2023年前頒布人權問責法，建立法律機制，以制裁嚴重貪腐和侵害人權的各國官員。史密斯說，他近日已在英國國會建立跨黨派「馬格尼茨基」小組。

IPAC今天也發布尺寸如信用卡的「勿引渡卡」（Do Not Extradite Cards）。卡片文字說明，持卡人遭中國政治迫害，任何政府配合北京要求逮捕、遣送、引渡持卡人至中國或香港特別行政區，都將遭IPAC網絡所涵蓋的國會問責。

IPAC表示，發行此卡是為了因應國際刑警組織（Interpol）遭北京當局濫用於追捕海外異議分子。IPAC目前具名公布的「勿引渡卡」有37張，實際持卡人則更多，11月起開放各界申請，預計年底前發出逾3000張。

IPAC指出，在聯盟奔走下，自土耳其出逃摩洛哥的維吾爾維權人士艾伊尚（Yidiresi Aishan）近日免於遭引渡至中國；「勿引渡卡」所體現機制已證明能發揮作用。

在今天的會議，來自中東歐前共產國家、對「鐵幕」有切身體會的議員發言特別激昂。其中，立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）說，她來自在蘇聯時代被打為「人民公敵」的家庭，親人曾是政治犯、被送往西伯利亞勞改，家族有女性因被凌虐而無法生育，如今她因為替維吾爾人發聲而遭中共制裁，「歷史正在重演」，甚至更糟，因為共產集權體制已進化至結合高科技的2.0版。

面對人權和信用紀錄劣跡斑斑的北京，她問，「難道我們要相信中國會遵守氣候變遷相關承諾」，難道各國為了「合作」甘冒集權擴張的風險，她希望並非如此。（編輯：徐睿承）1101030

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