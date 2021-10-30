印度加入對華政策跨國議會聯盟　北京面臨更大挑戰

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IPAC為跨黨派的跨國議會組織，串連約250名議員。今天的會議有西藏流亡政府最高行政領導人（司政）邊巴次仁（Penpa Tsering）、流亡倫敦的前香港立法會議員羅冠聰、世界維吾爾代表大會倫敦負責人馬赫穆特（Rahima Mahmut）等維權人士出席發言，外交部長吳釗燮則受邀視訊發表演說。
共同創辦IPAC的前英國保守黨黨魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）指出，G20顯然不打算討論該拿行為嚴重不當的中國怎麼辦，無視中國的規模、在世界經濟的分量及其對人權的踐踏。身為天主教徒的史密斯也質問，梵蒂岡到底與中國簽了什麼樣的協議，為何不公布、為何在中國的教徒持續受迫害。
他提到，自由世界各國政府基於所謂的「務實政治」試圖在各領域取得「平衡」，並為了氣候變遷、後疫情時代經濟復甦等議題對北京妥協，但這其實是徒勞，因為中國並無意願遵守任何協議或規範；當民主國家大談戰略，中國正踐踏人權。
史密斯指出，冷戰結束以來，還沒有哪一個政權侵害人權的程度超越北京當局。有幸生活在自由世界的政治人物往往誤以為可與獨裁者或集權政府「講道理」，但事實正好相反。他問，自由世界打算採取什麼行動，避免不講道理的人攻打台灣。
在全球力促各國制定「馬格尼茨基人權問責法」（Magnitsky Act）的金融家、維權反貪人士布勞德（Bill Browder）今天也出席會議，共同宣布IPAC的新計畫：確保所有G20國家在2023年前頒布人權問責法，建立法律機制，以制裁嚴重貪腐和侵害人權的各國官員。史密斯說，他近日已在英國國會建立跨黨派「馬格尼茨基」小組。
IPAC今天也發布尺寸如信用卡的「勿引渡卡」（Do Not Extradite Cards）。卡片文字說明，持卡人遭中國政治迫害，任何政府配合北京要求逮捕、遣送、引渡持卡人至中國或香港特別行政區，都將遭IPAC網絡所涵蓋的國會問責。
IPAC表示，發行此卡是為了因應國際刑警組織（Interpol）遭北京當局濫用於追捕海外異議分子。IPAC目前具名公布的「勿引渡卡」有37張，實際持卡人則更多，11月起開放各界申請，預計年底前發出逾3000張。
IPAC指出，在聯盟奔走下，自土耳其出逃摩洛哥的維吾爾維權人士艾伊尚（Yidiresi Aishan）近日免於遭引渡至中國；「勿引渡卡」所體現機制已證明能發揮作用。
在今天的會議，來自中東歐前共產國家、對「鐵幕」有切身體會的議員發言特別激昂。其中，立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）說，她來自在蘇聯時代被打為「人民公敵」的家庭，親人曾是政治犯、被送往西伯利亞勞改，家族有女性因被凌虐而無法生育，如今她因為替維吾爾人發聲而遭中共制裁，「歷史正在重演」，甚至更糟，因為共產集權體制已進化至結合高科技的2.0版。
面對人權和信用紀錄劣跡斑斑的北京，她問，「難道我們要相信中國會遵守氣候變遷相關承諾」，難道各國為了「合作」甘冒集權擴張的風險，她希望並非如此。（編輯：徐睿承）1101030