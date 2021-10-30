影／口誤！朱立倫喊反九二共識 凌濤急消毒：反一國兩制
國民黨今(30)日召開全代會，國民黨主席朱立倫在媒體聯訪時，一時口誤，當央視問及兩岸關係時，朱立倫說，國民黨堅持黨章與黨綱，反對台獨、「反對九二共識」；受訪後國民黨文傳會主委凌濤緊急消毒強調，這是口誤，國民黨是反對一國兩制，而非反九二共識。
記者余祥／台北報導
2021-10-30 09:34:51｜2021-10-30 10:45:07
面對年底的4大公投案，朱立倫說，反萊豬與公投綁大選是由國民黨提出，另外兩項珍愛藻礁跟重啟核四是由民間團體提出，但不管哪一項都是民眾表達意見的機會，大家12月18日一定要挺公投挺台灣。
朱立倫也批，民進黨雙重標準，像是藻礁永存、公投綁大選等等，或是反對萊克多巴胺的食安議題，民進黨執政後，當時民進黨在野關注的議題，就從愛台灣變成害台灣，這場公投不是政黨對決，希望大家站出來投公投票，「公投大家挺、台灣謝謝你。」
當央視記者問到兩岸關係問題時，朱立倫說，國民黨對於兩岸政策立場不變，一項堅持黨章與黨綱，但卻口誤說道：反對台獨與「反對九二共識」；凌濤在會後緊急說明，朱立倫受訪是口誤，不小心將反對一國兩制，講成反對九二共識。