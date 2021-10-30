民進黨首場公投說明會　2000桃園人力挺

4大公投案將於12月18日投票，民進黨將於今（30）日正式啟動「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，首站選在綠營執政的桃園市，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立委鄭運鵬、黃世杰與湯蕙禎將輪番登台開講，訴求國人於年底投下4張不同意票。即使早上有下雨，說明會開始前30分鐘就把預先準備的1500張椅子坐滿，現場初步估計約2000人，氣勢驚人。
記者黃宣尹／桃園報導
2021-10-30 10:23:31｜2021-10-30 10:23:56
說明會開始由立委羅致政擔任主持人，其帶領台下民眾喊出口號「四張不同意、台灣加油」，並比出相對應手勢。隨後林錫耀首先上台致詞表示，今天是首發場，選在北台灣民進黨執政績效第一名、做得最好的桃園來辦，希望桃園在鄭文燦帶領之下，面對公投嚴峻的挑戰，民進黨政府可以克服難關，台灣可以度過生存發展的關鍵，讓台灣未來發展更有力量。
林錫耀說，以前也有公投，但是從來沒有一次像這次公投一樣，假如大家投錯了，後果會非常嚴重。拜託各位鄉親站出來，也要告訴更多人，12月18日公民投票有4個案，全部投下不同意票。
湯蕙禎表示，解除美豬的限制，重要的是要打消貿易的障礙，有助台美關係的深化。台灣經濟進出口的貿易，做進出口貿易的廠商是很有感受的，經濟要更棒、美豬要開放，四個不同意、台灣更有力，大家要投對票，幫助這個國家更進步、更有力。