反對藻礁公投　綠：三接若建不成、台灣會跟中國一樣缺電

4大公投案將於12月18日投票，民進黨將於今（30）日正式啟動「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，首站選在綠營執政的桃園市，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立委鄭運鵬、黃世杰與湯蕙禎將輪番登台開講，訴求國人於年底投下4張不同意票。林錫耀針對藻礁公投表示，如果三接建不成，台灣會跟中國一樣缺電；黃世杰說，台灣很小沒有承受核災的本錢，核廢料也無法處理；鄭運鵬則說，從2018年的例子來看，公投分開辦，政策才不會亂，台灣也不會亂。

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林錫耀說，以前也有公投，但是從來沒有一次像這次公投一樣，假如大家投錯了，後果會非常嚴重。拜託各位鄉親站出來，也要告訴更多人，12月18日公民投票有4個案，全部投下不同意票。他也說，如果贊成同意把三接趕出去，聽到這個題目，一般人都以為「對啊，因為那裡有藻礁」，但他強調，如果不清楚三接是什麼，投下同意票的話，「三接建不成，後果會非常嚴重，台灣就會跟現在的中國一樣缺電，台灣未來要能源轉型，要把煤碳減少增加天然氣發電就會失敗，經濟會無法發展，你說這樣的後果，承擔得起嗎？」





黃世杰說，過去核能用電爭議大家都知道，民進黨、蔡英文堅定主張非核家園，因為我們了解核能在台灣有2個根本問題無法解決。首先台灣是地震頻繁的海島，大家都記得10年前日本福島核災，地震引發的海嘯到現在問題還沒完全解決，台灣同樣在北海岸附近有非常多的斷層，台灣這麼小沒有承受核災的本錢，沒有安全就沒有核能。關於核廢料要怎麼處理，全世界還沒有這樣的技術，台灣的地質沒有穩定的地點可以深埋核廢料。





鄭運鵬說，今天是第一場公投說明會，4個不同意代表有4個公投案，他要特別說明公投綁大選，如果公投分開辦，政策才不會亂，台灣也不會亂。鄭說，如果把台灣想像成一個公司，公司最大的是股東，公民投票就是開股東大會，大家來表決這個公司要走哪條路、要怎麼發展，一間公司如果有少數有心股東，那股東大會就開不下去，這個很麻煩。





鄭運鵬說，公投要分開辦，公民投票對公司的發展、對台灣的發展一定要好好做，2018年有10個公投案，那時候就亂了。政策要穩定，相信台灣民選政府，台灣現在就是全世界第一名，是全世界經濟發展最好的國家，也是美國、日本、歐洲最關心的國家，要維持繁榮安定幸福的狀況，公投一定要分開辦。



