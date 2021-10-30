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籲不同意4公投　蘇貞昌：勿讓國民黨把蔡英文打到跛腳

▲行政院長蘇貞昌抵達桃園，全力說明政府政策，呼籲國人在年底投下4個不同意票。（圖／翻攝自民進黨YT）
▲行政院長蘇貞昌抵達桃園，全力說明政府政策，呼籲國人在年底投下4個不同意票。（圖／翻攝自民進黨YT）

記者黃宣尹／桃園報導

2021-10-30 11:39:09

4大公投案將於12月18日投票，民進黨將於今（30）日正式啟動「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，首站選在綠營執政的桃園市。行政院長蘇貞昌說，此次公民投票，要集全國之力，不能讓台灣再亂下去，不能讓國民黨再把台灣亂下去。去年1月，蔡英文以破紀錄817萬票連任成功，台灣人民給她最大肯定，現在是第6年，前面2位總統到第六年，民調都只剩下10幾趴，蔡英文現在有過半支持，國民黨現在還想要依照過去經驗，想要政黨輪替、搶奪政權，要把蔡英文打到跛腳、把民進黨政府打趴，「我們不能讓國民黨得逞，我們聚集在這裡，就是要捍衛台灣」。

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蘇貞昌說，國民黨甚麼都罵、一亂再亂，疫情不好罵、疫情好也罵，還要把疫情指揮官陳時中拖去槍斃，外交部長吳釗燮現在應邀訪歐，國民黨立委卻要立刻召他回來，他們在內部亂、外部也亂，國民黨就是要讓台灣做不下去、弱化政府，大家不能坐視，「我們要出來讓政府能做事，讓蔡總統帶領國家繼續前進」。

蘇貞昌說，國民黨用4個公投來亂台灣，說要「重啟核四」，他強調，核四就在新北市，自己過去當過2任台北縣長，最清楚想要建核四的是國民黨，想要封存的也是國民黨，就這樣亂了15年、浪費3000億，1度電都沒有發到，現在核四廠建照過期、廠商解散、生產零件都停產、燃料棒送回美國了，要怎麼重啟？國民黨心知肚明，但他們就是要亂台灣，讓台灣繼續浪費納稅錢。

蘇貞昌接著說，大家都要用電，生活、民生、醫療都要電，但國民黨要電又不發電。他說，蔡政府要用天然氣代替燃煤，三接就是要天然氣，但蔡政府還顧到環保生態，馬英九原要開發232公頃，蔡英文把全部藻礁保護下來，只在馬英九當時已經挖的那23公頃，用來建三接，而且還外推。這是盡最大能力把藻礁保護下來，除了讓環境永續，還能以天然氣換媒、保護空氣 。

蘇貞昌也說，馬政府進口萊牛已經9年，從當時1萬8000公噸到現在已經6萬4000公噸，國民黨自己開放、自己先吃，沒有反對也沒事。民進黨現在為了國際貿易、加速組織拓展、促進台美關係跟貿易，同樣要開放的是符合國際標準、安全無虞的美豬，國民黨卻講成是毒豬肉，還說要親美，這是真的嗎？

蘇貞昌說，台灣如果不能開放符合國際安全標準的豬肉，全世界100多個國家都開放，台灣會被質疑置外於國際、只為自己，台灣現在最重要就是要走向國際，當台灣被中國打壓，是美國撐我們一把，台美關係堅若磐石，台灣如果拒絕開放，要怎麼加入CPTPP？台灣沒加入如果中國加入，那是甚麼後果？政府除了跟國際同步，也一定會守住所有配套措施，請大家放心，這只是一個跟國際同步的自由貿易，也是民眾多一個自由的選擇從沒有強迫。

蘇貞昌最後提到公投綁大選，他說，3年前投票到晚上大家忘記了嗎？還有拉倒、拉扯，選務機關邊投票邊開票，世界有這樣的選舉嗎？現在國民黨又要綁大選，就是要亂民主、亂台灣亂政府，拜託大家出來投4個不同意，讓台灣更有力。

蘇貞昌也說，世界上沒有100分的政府、政府很難做，就像家長都不好做了。政府是服務人民、傾聽人民聲音，要保護這國家每一個人，自己與執政團隊知道要更努力，繼續拚早拚晚。

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