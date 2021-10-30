兼顧三接與藻礁　鄭文燦：不敢說100分、但盡了最大力氣

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鄭文燦也說，蔡總統執政，經濟部中油努力的把本來在岸上接收，改為離岸接收，土地使用的面積從232公頃縮減剩下23公頃，現在又進一步往外海推455公尺，讓整個海岸海域的影響又更小了。國民黨規劃的232公頃大潭三接，現在民進黨把它推到外海，藍營現在反而要求要以保護藻礁為名，要把三接取消，三接取消大潭電廠就沒有天然氣，這是一個基本的困難，如果為了要讓台灣困難，要讓台灣沒有電，要讓台灣空轉，把它當作公投主題，各位鄉親，這一題是能源轉型的關鍵，佔了全台灣發電6%，如果沒有這6%，北部供電會吃緊，到時候有跳電的風險，所以要兼顧環保兼顧用電，民進黨執政的政府，蔡英文、蘇貞昌用了最大的力量，跟桃園市政府保護藻礁，也確保供電穩定，提出了離岸接收方案，請大家投下不同意票。
鄭文燦也說，最近要完工海螺廣場，接著要從觀新保護區做到永安漁港，會是一個聽海浪的逐浪天梯，桃園把海岸保護得更好，這就是市府該做的，如果有人說他珍愛藻礁，用這個名義在阻擋能源轉型，這會讓台灣被綁架，讓台灣陷入空轉。
鄭文燦也說，有一群海岸志工隊，默默在維護桃園的海岸，我們有沒有珍愛藻礁？有，我們有沒有保育海岸？有，我不敢講100分，可是盡了最大力氣，請大家不要用這個名義來阻擋台灣往前走，來阻擋台灣的能源轉型。
鄭文燦說，台灣的能源轉型。尤其這幾年來美中貿易大戰之後，全球供應鏈重組，台商回來台灣，第一個就是在桃園，總投資額2千600多億，桃園就佔了全台灣5分之1，預定創造1萬6000個工作機會，他們回來投資要不要電？工廠要不要電？人口增加要不要電？住宅增加要不要電？為了錯誤的假訊息，如果蓋了同意票，這就是害了台灣，蓋下不同意，就是保護台灣，讓台灣更有力。
鄭文燦說，桃園團隊承擔了很重的責任，但謝謝所有的市民頭家以及志工夥伴，大家一起努力，把藻礁，把海岸保護的更好，同時讓能源開發可以進行。他相信，有一天大家發現三接跟大潭會共生、會並存，也會變成是一個美麗的海岸，大家不要被錯誤的訊息誤導，4個不同意，台灣更有力。非核減煤、綠能增加，天然氣增加。今天也特別謝謝蔡英文以及蘇貞昌領導的首發團來到桃園，也代表挺桃園，讓桃園更有力。