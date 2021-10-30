籲公投4不同意　總統：單一訴求有價值、但應尋最大利益

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蔡英文說，如果台灣可以團結守住疫情防線，那也一定可以守住「四個不同意」，讓台灣繼續在正確的道路上前進。公民投票這4個字，跟民進黨的歷史很有關係。很多的前輩，一生都在為公投而努力奮鬥。理想中的公民投票，需要建立在冷靜、理性的公共討論基礎上，不同主張應該要相互理解、彼此說服。
蔡英文說，民進黨是執政黨，有責任讓公民投票回歸理性，讓公共討論成為可能。只有這樣，公民投票才能真正彰顯人民的意志，讓台灣民主往前更走一步；可是有一些人不是這樣想。看到國民黨主席朱立倫說，年底的公投，是對民進黨的不信任投票。這場公投要怎麼投，不是為了哪一個政黨，而是為了台灣未來的發展。
蔡英文說，她要告訴各位，台灣眼前的挑戰這麼多，年底的公投所涉及的議題，關係到台灣能源轉型，關係到台灣的經貿布局、以及民主發展的未來。國家這麼重大政策規劃，最重要的一件事，就是一定要保住國家整體利益，也必須穩健平衡。單一訴求固然有它的價值或者偏好，但政治的本質，就是要在各種價值和訴求的衝突中，找出一個最符合人民、國家利益、人民最大幸福的方案。
蔡英文表示，以立場鮮明的單一訴求的公投提案，不見得符合國家的最大利益。公投所決定的，是攸關國家未來的政策方向，真的要拜託大家，理性思考、審慎決定，一起來為台灣做最好的決定。
蔡英文提到，這次公投幾個提案中，核四的問題，民進黨的立場很明確。核四從1996年蓋到現在，手機都從黑金剛升級到iPhone13，但是還是沒辦法啟用。最後就是國民黨的馬英九把它封存起來。
蔡英文也說，核四設計過時、建照過期、廠商已經解散、設備已經停產。它也位於危險的地震帶上，又鄰近人口密集的雙北都會區。最重要的是，包括它所在的新北市在內，沒有任何一個縣市，願意接受核廢料。重啟核四，預估要耗費十年的時間，而且需要鉅額的投資。同樣的時間和投資，我們可以用在各種新型能源的開發，使得台灣的能源供應，更安全、更符合未來的需求。
蔡英文表示，核四的每一台機組，預計的發電量是1.35 GW，但大家知道嗎？現在的太陽光電，在白天尖峰時間，就可以發四個GW的電，大概是一個核四機組的3倍。現在很多國際大公司，都加入了RE100，要買綠電，也就是承諾未來要使用百分之百的再生能源。台灣的產品要出口，經濟要發展，想要爭取更多外資，我們就必須跟上世界潮流，全力發展再生能源。
蔡英文說，經濟要穩定、要發展，能源政策不能反反覆覆。核四不安全、核廢料沒地方放，這些問題解決不了，所以重啟核四這張票，大家一定蓋不同意。
蔡英文說，能源政策不能反覆，三接的問題也要好好來處理。天然氣接收站就在大潭，它可以解決南電北送的問題，也能夠取代燃煤電廠，降低長期困擾中部、南部的空污問題。另外，國際上現在大家都普遍接受的淨零排放，2050的目標，台灣也需要用天燃氣來做過渡接軌。
蔡英文表示，三接是過去國民黨執政時規劃的，當時完全沒有把藻礁保育納入考慮。民進黨執政之後，不僅將規模縮減9成，更和環保團體多次協商，協調出再外推方案，讓接收站不會蓋在藻礁上，也不會影響海底的礁石。
蔡英文也說，經過多方的努力和溝通，負責任的提出了經濟發展和環境保護雙贏的方案。而以前的執政者，規劃的時候沒有關心過藻礁，現在卻要用藻礁議題，來拖累台灣的能源轉型，製造電力缺口。所以三接停建這一題，也要蓋不同意。
蔡英文表示，美豬的問題，這是過去幾位總統都想解決而解決不了的問題，已經嚴重影響台灣對外經貿布局。從馬英九時代開始，開放符合國際標準的美牛，包括使用萊劑的美牛，已經9年了。美牛進口從一年一萬八千噸，成長了三倍到六萬四千噸。因為我們認真檢驗，大家也吃得很放心。牛肉進口可以認真檢驗，保障大家的健康，豬肉進口當然也可以認真檢驗，來確保消費者的健康。
蔡英文也說，進一步的開放美豬，不會影響到豬農朋友。事實上，這段期間以來，國內豬價平穩，台灣的豬肉也走出口蹄疫陰影，打開國際市場，政府已經準備好各種的協助方案，強化豬農的競爭力，不但不會受到進口的影響，反而會有更強的出口能量。
蔡英文說，台灣跟美國的TIFA對話已經停擺很久了，就是因為現在政府的努力，TIFA已經開始重新恢復對話了，在這個對話裡面，可以把雙方在貿易上很多的意圖共同來討論，政府也希望有一天水到渠成，我們能夠跟美國來恰簽雙邊自由貿易協定。
蔡英文說，台灣也已經申請加入CPTPP。現在，就是台灣走向世界最關鍵的時刻。要加入國際經貿組織或簽署自由貿易協定，必須要有解決困難貿易問題的決心，對外經貿布局才會得到國際的支持。
蔡英文表示，台灣要走向世界，被國際組織接受，或者與貿易夥伴簽署自由貿易協定，那就要把國際標準，當作自己的標準來看待。貿易有來有往，守住國家尊嚴、人民健康的前提下，適度的開放市場，台灣未來的路，才能走得更寬廣、更遠。所以反美豬公投這張票，拜託再拜託，為了國家整體貿易布局，這張票一定要投不同意。
蔡英文也說，最後是公投綁大選的問題。3年前大家記憶猶新，開票開到半夜，很多民眾為了領票，排好幾個小時的隊，甚至還有邊投票邊開票的情形，大家都還記得很清楚。把公投和大選分開，就是希望大家在做決定的時候，能夠更理性，讓公共政策的決定可以更周延，也不會被選舉的激情所影響。公共議題應該被好好討論，所以公投綁大選這一張票，一定要蓋不同意。
蔡英文說，最近，她看到很多人在討論，問這次公投，哪一個政黨會贏？我要告訴大家，公投沒有哪一個政黨輸贏的問題，公投的結果，只有對台灣未來產生什麼樣影響的問題。這4大公投案，攸關國家前途、攸關所有台灣人民的未來。大家要用最理性、最冷靜的態度，好好思考這一票怎麼投，最符合國家的需要。不要讓國家的未來被政黨利益綁架；也不要讓國家的重大政策，被政治惡鬥犧牲。