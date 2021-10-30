提升軍隊忠誠度　中共推軍人配偶免費醫療

我是廣告 請繼續往下閱讀
香港01表示，醫療、教育、住房、養老被視為壓在當代中國人身上的「四座大山」，其中醫療體系雖經多年反覆改革並擁有全球最龐大的醫療保障體系，但仍無法解決重大傷病和弱勢群體的醫療問題。
中國全國政協委員、北京中醫藥大學教授張其成今年曾提案說，全民免費醫療是根除上述問題的「上上策」；但是中國國家醫保局近日答覆表示，實行免費醫療不利於中國醫療保障制度「長期穩定可持續發展」，在當前社會和經濟條件下，個人仍有必要承擔一定醫療支出。
報導說，在全民免費醫療無法實現的背景下，北京為軍人家屬提供的醫療減免可視為特別的優待。
事實上，2015年北京「軍改」不僅涉及共軍編成及指揮體系，也包括福利待遇問題。中國軍費開支中，人員生活費開支占比自2013年至2016年持續提高，到2017年已近30%。
香港南華早報今年初曾引述共軍人士說，預料今年將為軍官加薪40%，其中以駐紮西藏、新疆及東海、南海等邊境部隊以及前景看好的年輕軍官受益最多。此舉是為吸引和保留人才，並讓年輕軍人對進行中的改革有信心。
此外，北京還推動制定「退役軍人保障法」，給予退役軍人優先錄用的權利以及獲得創業特別幫扶等待遇。
多維新聞分析，這些動作與「中國社會發展水平與普遍的參軍意願，中國周邊形勢尤其是台海風險有莫大的關係」。總而言之，北京正以提高待遇來提升軍隊的忠誠度。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101030