COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

提升軍隊忠誠度　中共推軍人配偶免費醫療

▲中共當局近日宣布一項為共軍家屬提供更優渥醫療待遇的福利改革。圖為中國人民解放軍。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共當局近日宣布一項為共軍家屬提供更優渥醫療待遇的福利改革。圖為中國人民解放軍。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-30 14:00:34

（中央社台北30日電）中共當局近日宣布一項為共軍家屬提供更優渥醫療待遇的福利改革。有分析說，這可視為北京優待解放軍的最新動作，以提高待遇來提升軍隊忠誠度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
解放軍報27日披露，中共中央軍委辦公廳日前印發「軍人及軍隊相關人員醫療待遇保障暫行規定」，自2022年1月1日起施行。「規定」將給予共軍「軍人配偶免費醫療、軍官軍士父母和配偶父母優惠醫療」等優待條件。軍人未成年子女此前已接受免費醫療待遇。

香港01表示，醫療、教育、住房、養老被視為壓在當代中國人身上的「四座大山」，其中醫療體系雖經多年反覆改革並擁有全球最龐大的醫療保障體系，但仍無法解決重大傷病和弱勢群體的醫療問題。

中國全國政協委員、北京中醫藥大學教授張其成今年曾提案說，全民免費醫療是根除上述問題的「上上策」；但是中國國家醫保局近日答覆表示，實行免費醫療不利於中國醫療保障制度「長期穩定可持續發展」，在當前社會和經濟條件下，個人仍有必要承擔一定醫療支出。

報導說，在全民免費醫療無法實現的背景下，北京為軍人家屬提供的醫療減免可視為特別的優待。

事實上，2015年北京「軍改」不僅涉及共軍編成及指揮體系，也包括福利待遇問題。中國軍費開支中，人員生活費開支占比自2013年至2016年持續提高，到2017年已近30%。

香港南華早報今年初曾引述共軍人士說，預料今年將為軍官加薪40%，其中以駐紮西藏、新疆及東海、南海等邊境部隊以及前景看好的年輕軍官受益最多。此舉是為吸引和保留人才，並讓年輕軍人對進行中的改革有信心。

此外，北京還推動制定「退役軍人保障法」，給予退役軍人優先錄用的權利以及獲得創業特別幫扶等待遇。

多維新聞分析，這些動作與「中國社會發展水平與普遍的參軍意願，中國周邊形勢尤其是台海風險有莫大的關係」。總而言之，北京正以提高待遇來提升軍隊的忠誠度。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101030

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀