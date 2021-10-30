放心玩不用怕 南市30家業者獲頒國際觀光安心旅遊戳記

台南市觀旅局今(30)日於安平福爾摩沙遊艇酒店舉辦台南市觀光營運業安全旅遊戳記授證典禮，由市長黃偉哲親自頒發證書給30家取得國際認證之觀光旅遊業者。黃偉哲表示，台南已經做好準備迎接疫情趨緩開放解封後的觀光復甦，獲得國際認證是展現產業競爭力的最佳利器，安全接待服務鏈為現階段及未來全球觀光產業的趨勢，期望透過具國際標準的安全旅遊戳記認證，讓國內外旅客得以識別具國際衛生及健康標準的觀光旅遊業者，進而安心旅遊。而獲證業者也能透過戳記自我行銷，提升企業與台南市的國際能見度，達到民眾、企業、政府多贏的局面。

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隨著台灣新冠疫苗覆蓋率逐漸上升，疫情趨緩，各國逐漸開放國際觀光，面對後疫情時代來臨，台南為打造「安全」觀光旅遊環境並與世界認證接軌，特別輔導業者申請加入世界觀光旅遊委員會(World Travel & Tourism Council, 簡稱WTTC)安全旅遊戳記認證(Safe Travels Stamp)。WTTC安全旅遊戳記計畫目前在全球已有197個國家地區、超過400個目的地參與，為具有國際公信力之全球認證。台南市觀旅局為使轄內觀光旅遊業之防疫品質與國際接軌，確保台南市觀光旅遊安心保證，以符合WTTC之準則內容加入安全接待服務鏈，鼓勵業者參與認證申請。自 9月開始，逐漸輔導業者建立預防新冠肺炎自主檢核表、預防感染消毒措施、員工健康檢查、保持安全防疫距離、場所防疫設施、自動化或減少接觸旅遊服務、建立防疫應變計畫及防疫培訓等項目，經過一連串審查與實地訪查，共有30家業者包含風景園區、休閒農場、遊樂場、觀光工廠、博物館等觀光營運業成功取得WTTC安全旅遊戳記之國際認證。

















台南市觀旅局局長郭貞慧表示，新冠肺炎讓全球觀光相關產業飽受前所未有的衝擊，國際觀光市場運作也隨著各國邊境管制停擺，目前國際間正加速推廣安全旅遊建置以逐步恢復邊境往來，觀光市場復甦指日可待。郭貞慧進一步表示，如何把握時機輔導本地業者做好準備，搶進疫後國際觀光市場，以求在疫後國境開啟時能無縫接軌，是觀旅局的首要任務，期望透過推廣國際旅遊認證，不僅提供國內旅客安心旅遊保障，同時做好迎接國際商機的準備，共同提升台南城市品牌競爭力。



