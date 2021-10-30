放心玩不用怕 南市30家業者獲頒國際觀光安心旅遊戳記

隨著台灣新冠疫苗覆蓋率逐漸上升，疫情趨緩，各國逐漸開放國際觀光，面對後疫情時代來臨，台南為打造「安全」觀光旅遊環境並與世界認證接軌，特別輔導業者申請加入世界觀光旅遊委員會(World Travel & Tourism Council, 簡稱WTTC)安全旅遊戳記認證(Safe Travels Stamp)。WTTC安全旅遊戳記計畫目前在全球已有197個國家地區、超過400個目的地參與，為具有國際公信力之全球認證。台南市觀旅局為使轄內觀光旅遊業之防疫品質與國際接軌，確保台南市觀光旅遊安心保證，以符合WTTC之準則內容加入安全接待服務鏈，鼓勵業者參與認證申請。自 9月開始，逐漸輔導業者建立預防新冠肺炎自主檢核表、預防感染消毒措施、員工健康檢查、保持安全防疫距離、場所防疫設施、自動化或減少接觸旅遊服務、建立防疫應變計畫及防疫培訓等項目，經過一連串審查與實地訪查，共有30家業者包含風景園區、休閒農場、遊樂場、觀光工廠、博物館等觀光營運業成功取得WTTC安全旅遊戳記之國際認證。
台南市觀旅局局長郭貞慧表示，新冠肺炎讓全球觀光相關產業飽受前所未有的衝擊，國際觀光市場運作也隨著各國邊境管制停擺，目前國際間正加速推廣安全旅遊建置以逐步恢復邊境往來，觀光市場復甦指日可待。郭貞慧進一步表示，如何把握時機輔導本地業者做好準備，搶進疫後國際觀光市場，以求在疫後國境開啟時能無縫接軌，是觀旅局的首要任務，期望透過推廣國際旅遊認證，不僅提供國內旅客安心旅遊保障，同時做好迎接國際商機的準備，共同提升台南城市品牌競爭力。