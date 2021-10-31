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韓國前總統盧泰愚告別式　總理悼：反省歷史契機

▲韓國前總統盧泰愚告別式30日在首爾舉行。韓國政府決定為他舉行國葬，引發反對聲浪。（圖／翻攝自韓聯社）
▲韓國前總統盧泰愚告別式30日在首爾舉行。韓國政府決定為他舉行國葬，引發反對聲浪。（圖／翻攝自韓聯社）

中央社

2021-10-31 08:40:00

（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國前總統盧泰愚告別式今天在首爾舉行，擔任治喪委員會委員長的國務總理金富謙致悼詞表示，這次告別式也是為走向嶄新歷史、和解與團結的反省契機。

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韓聯社報導，金富謙今天出席在首爾市松坡區奧林匹克公園和平廣場的盧泰愚告別式，他在儀式中致悼詞說：「這不僅是為哀悼故人的儀式，也是為走向新歷史、真實歷史、和解與團結，再次反省歷史的儀式。」

金富謙細數盧泰愚任內政績，包括成功舉辦1988年奧運、北方外交、促進兩韓關係等，但他也表示，「盧泰愚總統對我國近代史所造成無法抹滅的重大過失，也是不變的事實」。

金富謙說，「我今天再次感受到，無論是誰都無法擺脫歷史的拘束」，在對盧泰愚表達哀悼同時，仍有許多待解決的課題。

出身陸軍的盧泰愚曾參與光州民主化運動鎮壓，他在因侵吞政治獻金被捕後，又爆出「比起中國文化大革命，光州事件什麼也不是」的失言風波。盧泰愚的兒子盧載憲27日公布父親遺言時表示，盧泰愚對光州事件懷抱愧疚，經常表示希望對歷史負責並得到寬恕，但因久病臥床，完全無法與人溝通，而未能親口訴說。

盧載憲轉述，盧泰愚生前常說，歷史的陰暗面將由自己帶走，新一代人應懷著希望生活。盧載憲自2016年起持續代表父親至安葬光州事件犧牲者的國立518民主墓地參拜。

韓國政府決定為具爭議性的前總統盧泰愚舉行國葬，引發反對聲浪。金富謙對此表示，政府充分理解反對者的心情，也了解任何形式的謝罪都無法悼慰犧牲者在天之靈，「我們必須找出歷史的真相，尋求受害者的理解與寬恕，才能開啟真正的和解」。

金富謙向盧泰愚遺屬表達慰問後說，希望遺屬們能記得今天國葬的意義與國民的心情，延續故人未能做到的道歉，並為查明真相努力。（編輯：周永捷）1101030

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