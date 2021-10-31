韓國前總統盧泰愚告別式　總理悼：反省歷史契機

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金富謙細數盧泰愚任內政績，包括成功舉辦1988年奧運、北方外交、促進兩韓關係等，但他也表示，「盧泰愚總統對我國近代史所造成無法抹滅的重大過失，也是不變的事實」。
金富謙說，「我今天再次感受到，無論是誰都無法擺脫歷史的拘束」，在對盧泰愚表達哀悼同時，仍有許多待解決的課題。
出身陸軍的盧泰愚曾參與光州民主化運動鎮壓，他在因侵吞政治獻金被捕後，又爆出「比起中國文化大革命，光州事件什麼也不是」的失言風波。盧泰愚的兒子盧載憲27日公布父親遺言時表示，盧泰愚對光州事件懷抱愧疚，經常表示希望對歷史負責並得到寬恕，但因久病臥床，完全無法與人溝通，而未能親口訴說。
盧載憲轉述，盧泰愚生前常說，歷史的陰暗面將由自己帶走，新一代人應懷著希望生活。盧載憲自2016年起持續代表父親至安葬光州事件犧牲者的國立518民主墓地參拜。
韓國政府決定為具爭議性的前總統盧泰愚舉行國葬，引發反對聲浪。金富謙對此表示，政府充分理解反對者的心情，也了解任何形式的謝罪都無法悼慰犧牲者在天之靈，「我們必須找出歷史的真相，尋求受害者的理解與寬恕，才能開啟真正的和解」。
金富謙向盧泰愚遺屬表達慰問後說，希望遺屬們能記得今天國葬的意義與國民的心情，延續故人未能做到的道歉，並為查明真相努力。（編輯：周永捷）1101030