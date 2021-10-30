COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

漁權爭議升溫　馬克宏警告英國公信力岌岌可危

▲法國總統馬克宏說，英國的國際公信力將受到考驗。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏說，英國的國際公信力將受到考驗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-30 13:58:28

（中央社羅馬/法國勒哈佛29日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天說，英國的國際公信力將受到考驗，指控英國想修改去年簽署有關漁權等議題的協定部分內容，讓英國脫歐後的漁權爭議愈演愈烈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬克宏（Emmanuel Macron）跟英國「金融時報」（Financial Times）說，英國脫歐後，與法國和更廣大的歐洲聯盟（EU）爆發衝突，其他國家都在密切關注。

英國盼在脫歐後敲定新的貿易協議，日前揚言如果法國對英國祭出制裁，倫敦當局將啟動貿易爭端解決程序。此舉恐導致英法的貿易嚴重中斷。

馬克宏說：「請不要搞錯，這不只是為了歐洲人，還有為了他們的所有夥伴。當你們耗費那麼多年談妥協定，幾個月後，卻在最不適合你們的那部分，做出與決定好的事情背道而馳的行為，這對你們的可信度而言並不是好的跡象。」

馬克宏與英國首相強生（Boris Johnson）週末將在羅馬20國集團（G20）峰會短暫會面，有機會緩解緊張情勢。

強生在從倫敦飛往羅馬的飛機上跟記者說，法國是「我們最好、最悠久、最親密的盟國、朋友與夥伴之一」，又說兩人見面時他將向馬克宏表明立場。

強生還說，漁權爭議令他感到困惑，擔憂法國可能會違反英國脫歐的貿易協議條款。他又說：「顯然我們將採取適當行動。」

英國去年脫歐，英法關係更加緊繃，但在英國脫離歐盟前，關於漁權的談判一直都是難解的議題。

法國說，英國拒絕讓法國漁民取得全數的許可證，以在獲准進入的英國水域作業。英國表示，對於能證明曾在英國水域捕撈的漁船，倫敦當局會發放許可證。

英國扇貝捕撈船「科內利斯．格特．揚號」（Cornelis Gert Jan）27日遭法國海警查驗，連夜被護送到勒哈佛港（Le Havre），法國官員說船員未能證明漁船獲准在法國水域捕撈，英國官員則說漁船持有正確文件，導致英法緊張關係急遽升溫。

法國27日揚言，如果法國船隻無法獲得更多進入英國水域的權利，恐自11月2日起中斷貿易往來。

英國脫歐事務官員佛羅斯特（David Frost）今天也警告歐盟執行委員會（European Commission）副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），如果法國自11月2日起確實祭出制裁，法國將違反英國脫歐後的自由貿易協議。

英國政府發言人說：「佛羅斯特已經表明，如果法國依計畫於11月2日做出這些行動，將讓歐盟違反貿易暨合作協定（Trade and Cooperation Agreement, TCA）。」

「因此，在這些情況下，政府正在考慮是否可能依據TCA啟動爭端解決程序，並採取其他實際的因應措施。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1101030

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀