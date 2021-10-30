漁權爭議升溫　馬克宏警告英國公信力岌岌可危

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英國盼在脫歐後敲定新的貿易協議，日前揚言如果法國對英國祭出制裁，倫敦當局將啟動貿易爭端解決程序。此舉恐導致英法的貿易嚴重中斷。
馬克宏說：「請不要搞錯，這不只是為了歐洲人，還有為了他們的所有夥伴。當你們耗費那麼多年談妥協定，幾個月後，卻在最不適合你們的那部分，做出與決定好的事情背道而馳的行為，這對你們的可信度而言並不是好的跡象。」
馬克宏與英國首相強生（Boris Johnson）週末將在羅馬20國集團（G20）峰會短暫會面，有機會緩解緊張情勢。
強生在從倫敦飛往羅馬的飛機上跟記者說，法國是「我們最好、最悠久、最親密的盟國、朋友與夥伴之一」，又說兩人見面時他將向馬克宏表明立場。
強生還說，漁權爭議令他感到困惑，擔憂法國可能會違反英國脫歐的貿易協議條款。他又說：「顯然我們將採取適當行動。」
英國去年脫歐，英法關係更加緊繃，但在英國脫離歐盟前，關於漁權的談判一直都是難解的議題。
法國說，英國拒絕讓法國漁民取得全數的許可證，以在獲准進入的英國水域作業。英國表示，對於能證明曾在英國水域捕撈的漁船，倫敦當局會發放許可證。
英國扇貝捕撈船「科內利斯．格特．揚號」（Cornelis Gert Jan）27日遭法國海警查驗，連夜被護送到勒哈佛港（Le Havre），法國官員說船員未能證明漁船獲准在法國水域捕撈，英國官員則說漁船持有正確文件，導致英法緊張關係急遽升溫。
法國27日揚言，如果法國船隻無法獲得更多進入英國水域的權利，恐自11月2日起中斷貿易往來。
英國脫歐事務官員佛羅斯特（David Frost）今天也警告歐盟執行委員會（European Commission）副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），如果法國自11月2日起確實祭出制裁，法國將違反英國脫歐後的自由貿易協議。
英國政府發言人說：「佛羅斯特已經表明，如果法國依計畫於11月2日做出這些行動，將讓歐盟違反貿易暨合作協定（Trade and Cooperation Agreement, TCA）。」
「因此，在這些情況下，政府正在考慮是否可能依據TCA啟動爭端解決程序，並採取其他實際的因應措施。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1101030