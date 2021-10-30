孫尤安中空秀辣肌　親曝感情觀：不接受感情勒索

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外型性感、個性卻大剌剌的孫尤安表示，《Their Baby》是站在女孩角度、用調皮詼諧的手法闡述新世代男女感情觀，如被伴侶貼上「Baby」標籤，她會以輕鬆的態度堅定地拒絕，「我知道我們也許相處得很開心，不過並不是因為這樣我就理所當然的成為了你們口中（想像中）的Baby。我不是專屬於任何人的物品，即使在一起十分愉快，我們還是必須保有各自想要追求的生活和目標。」
孫尤安這兩年汲汲經營自創保養品品牌「ScaredSalute孫懂」，她笑說：「其實我也覺得自己談戀愛的時候給對方的時間太少，因為我都一直在忙工作。」也因為如此，想要找到一個能夠互相體諒的人很不容易，至於理想型，孫尤安表示，一定要能夠理解她對工作的堅持，而且要有禮貌、教養、有自己想法、同理心、幽默好笑、單眼皮或內雙、輕鬆正面的人，還要會撒嬌。
《Their Baby》MV找來曾與ØZI、高爾宣、婁峻碩等歌手合作的新銳影像製作公司「RawnFresh沙西米」以精緻的動畫呈現，廣闊的宇宙及海洋神祕意象，呼應外在追求者所看到的孫尤安，美麗且神秘，而用王座上及乘坐鯨魚遨遊的姿態來象徵勇往直前、追求自由的孫尤安。
此外，《Their Baby》是孫尤安與曾拿下HITO最佳編曲人山人的合作，MV己於日前上架，等待己久的歌迷們千萬不要錯過。（編輯：楊穎軒）