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孫尤安中空秀辣肌　親曝感情觀：不接受感情勒索

▲歌壇漂亮寶貝孫尤安推新單曲。（圖／孫尤安臉書、猿聲串動）
▲歌壇漂亮寶貝孫尤安推新單曲。（圖／孫尤安臉書、猿聲串動）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-30 14:31:33｜2021-10-30 16:09:48

歌手孫尤安推出新單曲《Their Baby》，歌曲闡明自身感情觀，拒絕成為另一半的附屬品，「我就是我，我不是任何男人口中親密喊著的Baby」，坦言若兩個人在一起，身心靈狀態比單身時還要不好，寧可保持單身。」

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▲擁有自我是孫尤安面對兩人關係時很重要的堅持。（圖／猿聲串動）
▲擁有自我是孫尤安面對兩人關係時很重要的堅持。（圖／猿聲串動）
孫尤安表示，用「Baby」來定義對方為自己的所有物、要求對方在情感及行動上配合，對她來說就是一種情緒勒索，認為雙方交往，彼此要有同理心，有事就直說，不要互相猜忌，也不能因為親近就情緒勒索對方，「兩個人在一起必須比一個人的時候整體狀態都要更好、或是持平；如果兩個人在一起是比單身時的身心靈狀態還要不好，那我會選擇保持單身」。

▲身為漂亮寶貝，桃花不斷，但孫尤安對感情的態度十分清楚。（圖／猿聲串動）
▲儘管桃花不斷，孫尤安對感情的態度十分清楚。（圖／猿聲串動）
外型性感、個性卻大剌剌的孫尤安表示，《Their Baby》是站在女孩角度、用調皮詼諧的手法闡述新世代男女感情觀，如被伴侶貼上「Baby」標籤，她會以輕鬆的態度堅定地拒絕，「我知道我們也許相處得很開心，不過並不是因為這樣我就理所當然的成為了你們口中（想像中）的Baby。我不是專屬於任何人的物品，即使在一起十分愉快，我們還是必須保有各自想要追求的生活和目標。」

孫尤安這兩年汲汲經營自創保養品品牌「ScaredSalute孫懂」，她笑說：「其實我也覺得自己談戀愛的時候給對方的時間太少，因為我都一直在忙工作。」也因為如此，想要找到一個能夠互相體諒的人很不容易，至於理想型，孫尤安表示，一定要能夠理解她對工作的堅持，而且要有禮貌、教養、有自己想法、同理心、幽默好笑、單眼皮或內雙、輕鬆正面的人，還要會撒嬌。

《Their Baby》MV找來曾與ØZI、高爾宣、婁峻碩等歌手合作的新銳影像製作公司「RawnFresh沙西米」以精緻的動畫呈現，廣闊的宇宙及海洋神祕意象，呼應外在追求者所看到的孫尤安，美麗且神秘，而用王座上及乘坐鯨魚遨遊的姿態來象徵勇往直前、追求自由的孫尤安。

▲孫尤安（中）與音樂製作人Morrison（左一）、山人（右一）合影。（圖／猿聲串動）
▲孫尤安（中）與音樂製作人Morrison（左一）、山人（右一）合影。（圖／猿聲串動）
此外，《Their Baby》是孫尤安與曾拿下HITO最佳編曲人山人的合作，MV己於日前上架，等待己久的歌迷們千萬不要錯過。（編輯：楊穎軒）


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