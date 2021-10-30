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老師上課LINE飄2字！男好奇實測「嗨炸500條」　用戶秒懂

▲LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-10-30 14:31:57｜2021-10-30 14:32:02

科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。而近日，就有網友分享自己在LINE中搜尋一些字眼，結果發現新奇的收穫，引發不少共鳴。

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原PO在「Dcard」貼文指出「今天上課的時候，教授打開螢幕，邊上課邊回老婆訊息，說『我在上課，愛你』，結果同學就開始起鬨問老師，敢不敢查跟師娘平常傳了多少「愛你」的字眼，後來我也好奇我到底跟我女友傳了多少愛妳，結果一查發現真的很有趣。

只見貼出的截圖，原PO好奇搜尋自己LINE對話框，包括像是「愛你」就有280幾則；「早安」則有235則；「開心」也有198則；其餘包括「杯比」、「北鼻」、「幹嘛」、「真的」、「哈哈」都是五百則訊息以上。

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▲網友好奇搜尋LINE紀錄，發現特殊字眼傳過高達五百字以上。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「我的笑死有五百次以上.....到底多好笑」、「我也去查了我的『可愛』，有三百多次」、「跟男友交往四年，愛妳有215次耶」、「好奇查了一下我跟我女友的，愛妳破五百則....」、「我跟我女友第一名是『好喔』，第二名是愛你，快破五百哈哈」、「我的全部都是『笑死』跟『哈哈』」。（編輯：張嘉哲）

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